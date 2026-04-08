Цифровая удавка для должников: что изменит закон

Теперь в Украине взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество должника. Верховная Рада приняла законопроект 14005. Согласно которому запускается единая цифровая система между банками, реестрами и исполнителями. Данные о должниках будут обновляться автоматически, без ручного ввода. Информация о счетах и имуществе становится доступна в режиме реального времени. Какие реальные последствия это будет иметь для бизнеса и граждан? Стоит ли ожидать роста эффективности взыскания долгов или это также может усложнить финансовую деятельность и повысить давление на предпринимателей? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Законопроект 14005

Никаких улучшений законопроект не несет

Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, глава АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что касается данного принятого законопроекта, то, если быть откровенными, это чисто мошенничество и нарушения и Конституции, и закона Украины. Потому что именно один за другим такой законопроект был уже Верховной Радой отклонен. То есть тот законопроект, который подавал Кабинет министров сейчас, уже подавался нардепом Мотовиловцем.

"Один в один тот законопроект был принят. Так делать нельзя, это противоречит регламенту Верховной Рады и Конституции Украины", – отметил эксперт.

Что касается законопроекта, то адвокат говорит, что слово "цифровизация" – это абсолютно абсурд.

"Ни о какой цифровизации здесь речь не идет. И об этом говорили и первый, и второй раз, что это исключительно прикрытие для принятия законопроекта. На самом деле, в самом законопроекте содержится достаточно большое количество спорных моментов. Во-первых, если говорят, что будет хорошо, арест снимается автоматически. Если ранее арест не снимался, сторона исполнительного производства могла бы привлечь к ответственности хотя бы частного или государственного исполнителя. Пока кого она будет притягивать? Администратор системы или система, если она не будет работать, не будет снимать. Или что-то там перепутают они. Фактически все уходят от ответственности. Кроме того, там достаточно спорные нормы, когда позволили не вносить банковские учреждения в реестр должников с соответствующими суммами. Если они не выполняют судебные решения. А почему так? Вроде бы это угрожает стабильности банковской системы. А почему мы беспокоимся о стабильности банковской системы, если они не выполняют свои обязанности?", – отметил эксперт.

Ростислав Кравец отмечает, что едва ли не единственная положительная норма, на которую можно обратить внимание, это то, что была увеличена сумма об обращении взыскания на единое жилье с 20 до 50 минимальных заработных плат.

По словам адвоката, в законопроекте есть еще один положительный момент, где все же урегулировали, какой суд должен рассматривать жалобы на действия государственного и частного исполнителя, связанные с исполнением судебного решения.

"Хотя закон был прописан четко, однако в связи с недостаточным, по моему мнению, опытом у некоторых судей, решали, что такие споры должны рассматривать административные суды, хотя по закону это должен рассматривать тот суд, который принял соответствующее решение о взыскании задолженности", – отметил эксперт.

Поэтому, продолжает Ростислав Кравец, сейчас уже будут административные суды отстранены от споров, связанных с обжалованием действий государственного и частного исполнителя по решениям судов, находящихся на исполнении.

"В общем-то, если объективно, то это попытка пускать пыль в глаза. И никаких улучшений этот законопроект как для сторон исполнительного производства, так и для исполнителей не несет. Исключительно такие небольшие изменения, которые никак не повлияют на эффективность исполнительного производства, как мне кажется. То же касается реестра должников, которые должны вести все банки. Есть ли за это ответственность для банков тоже не совсем понятно", – подытожил эксперт.

Исполнительное производство – традиционно слабое звено украинской правовой системы

Частный исполнитель, кандидат юридических наук Андрей Авторгов так прокомментировал ситуацию:

"Прежде всего, нужно сказать, что, несмотря на громкие заявления политиков, никакого "геноцида должников" не произошло и не произойдет. Более того, указанный законопроект больше направлен именно на "улучшение жизни" должников, чем на какие-то реальные шаги, направленные на повышение исполнения судебных решений. Законопроектом предусматривается более быстрое исключение сведений о лице из Единого реестра должников на основании уведомления о погашении задолженности по исполнительному производству. То есть между погашением долга и окончанием исполнительного производства будет проходить меньше времени".

Что касается аргументов, о том, что еще у должников "начнут без суда и следствия забирать жилье", то эксперт говорит, что, начиная с советских времен, законодательство об исполнительном производстве допускало возможность обращения взыскания на единое жилье должника. Вместе с тем, в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (8647Х20=172940,00грн), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. Законопроект поднимает эту планку до 50 размеров минимальной заработной платы (8647Х50 = 432350грн). Исключение являются случаи, если такое имущество является предметом залога (ипотеки) за исполнительным документом об обращении взыскания на заложенное имущество и, если взыскание касается возмещения ущерба и ущерба, причиненного уголовным правонарушением, увечьем, повреждением здоровья или смертью.

"Так можно ли в данном случае говорить об ухудшении положения должников? Но ведь нужно посмотреть на это и с позиции кредитора (взыскателя). Представьте, что лицо нанесло ущерб владельцу имущества: устроило ДТП в нетрезвом состоянии, постоянно заливает соседей снизу, причинило административное правонарушение, которым причинен материальный ущерб. Суд принял решение, однако сумма взыскания "не дотягивает" до порога обращения взыскания не единственное жилье должника (432 350 грн). Таким образом, если у должника отсутствует другое имущество кроме единого жилья, выполнить такое решение суда будет невозможно. А "единственным жильем" должника может быть и квартира, и здание площадью 100, 200, 300 квадратных метров. Кроме того, законопроектом дополнительно предусмотрено, что на период действия военного положения в Украине, и в течение одного года со дня его прекращения или отмены, во время принудительного исполнения исполнительных документов не осуществляется обращение взыскания на единое жилье должников (включая земельный участок, на котором расположено такое жилье), которые сообщили о своей принадлежности к так называемой "Комментарии".

Он продолжает, защищенными категориями проект определяет военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины (кроме военнослужащих, самовольно покинули воинскую часть или место прохождения военной службы или дезертировали).

"Так о каких "античеловеческом законопроекте 14005" ведут язык политики? Повод критиковать проект только у взыскателей, ведь уровень исполнения судебных решений в Украине крайне низкий и принятие законопроекта 14005 не улучшит ситуацию. Применительно к автоматизированному аресту средств и Единому реестру должников. Во многих европейских странах электронный арест работает по принципу функционального ограничения, а не полной блокировки счета. Система позволяет автоматически сохранять неприкосновенный минимум, отделять защищенные доходы (социальные выплаты, алименты), осуществлять частичное списание в пределах разрешенной суммы. Это означает, что арест становится точечным инструментом, а не всеобщей финансовой блокировкой должника. Но над этим нашей стране нужно еще очень много работать, ведь украинский опыт цифровизации исполнительного производства, несмотря на наличие отдельных успешных решений, остается фрагментарным", – отметил Андрей Авторгов.

Кроме того, добавляет эксперт, содержание предложенных изменений свидетельствует, что "цифровизация" используется прежде всего в качестве аргумента для расширения последствий включения лица в Единый реестр должников и для фактического блокирования возможности отчуждения имущества без индивидуализированных исполнительных действий. Такой подход существенно отличается от европейской логики, в которой цифровые реестры и электронные каналы не заменяют меры по принуждению, а лишь обеспечивают их точность, своевременность и контролируемость.

"Конечно, Единый реестр должников зарекомендовал себя как весомый инструмент принудительного исполнения, однако все же возникает вопрос: а можно ли достичь той же цели путем менее обременительного вмешательства в права должника? Считается, что это возможно, но при этом должны эффективно работать другие механизмы исполнительного производства, такие как наказание должника за непредставление декларации по собственному имуществу и сокрытие имущества, эффективный поиск, розыск и т.д. К сожалению, на сегодняшний день они работают ненадлежащим образом. Возложение надежд на успешное исполнение судебных решений исключительно на Единый реестр должников нарушает баланс между правом требования кредитора и правом должника на распоряжение имуществом в сторону общего статусного ограничения, а не соразмерного процессуального вмешательства", – отметил эксперт.

По его словам, исполнительное производство – традиционно слабое звено украинской правовой системы. Законодательство об исполнительном производстве претерпевает постоянные изменения, однако преимущественно технический или ситуативный характер. Они не являются результатом глубочайшего переосмысления правовых основ функционирования системы принудительного выполнения. Поэтому требуется комплексная реформа законодательства, а не ситуативные законопроекты с громкими названиями.

"Бессистемный подход к реформе исполнения судебных решений и возложение механизмов принудительного исполнения исключительно на Единый реестр должников приведет к дальнейшему снижению уровня исполнения судебных решений, уменьшению инвестиционной привлекательности государства и может иметь негативные последствия для евроинтеграции", – констатировал Андрей Авторгов.

Читайте также на портале "Комментарии" — "налог на OLX": как проголосовал Рада.



