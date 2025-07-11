Цифра впечатляет: сколько денег пообещали выделить на восстановление Украины

На конференции по вопросам экономического восстановления Украины, которая состоялась в Риме, участники пообещали выделить более 10 миллиардов евро (11,7 миллиарда долларов) на помощь украинскому народу. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Деньги на восстановление Украины. Фото: из открытых источников

Участие в этой конференции приняли лидеры стран и организаций, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц вспомнили о примере восстановления своих стран из руин Второй мировой войны как пример того, чего потенциально может достичь Украина.

"Я думаю, что мы должны гордиться результатом, которого мы сегодня достигли вместе – нации, международные организации, финансовые учреждения, местные власти, бизнес-сектор и гражданское общество. Вместе на сегодняшней конференции мы взяли на себя обязательства на общую сумму более 10 миллиардов евро", – заявила итальянский политик.

Кроме того, на полях этой конференции стало известно, что 10 европейских стран, среди которых Италия, Германия, Франция и Испания, поддержали недавно запущенную схему экспортных гарантий. Она призвана поощрить больше фирм из ЕС вести торговлю с Украиной.

В то же время Европейская Комиссия выделила 2,3 млрд евро на поддержку Украины в рамках другой программы. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, говорит, что эта программа должна мобилизовать до 10 млрд евро инвестиций в Украину.

Кроме того, чиновница заявила о создании нового фонда для восстановления Украины, который имеет целью предоставить еще 500 млн евро до 2026 года. Создан этот акционерный фонд при поддержке Европейского инвестиционного банка, Франции, Германии, Италии и Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — на счета Украины поступил очередной транш в 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.



