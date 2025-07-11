Цифра впечатляет: сколько денег пообещали выделить на восстановление Украины

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Кравцев Сергей
На конференции по вопросам экономического восстановления Украины, которая состоялась в Риме, участники пообещали выделить более 10 миллиардов евро (11,7 миллиарда долларов) на помощь украинскому народу. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Деньги на восстановление Украины. Фото: из открытых источников
Участие в этой конференции приняли лидеры стран и организаций, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц вспомнили о примере восстановления своих стран из руин Второй мировой войны как пример того, чего потенциально может достичь Украина.
Кроме того, на полях этой конференции стало известно, что 10 европейских стран, среди которых Италия, Германия, Франция и Испания, поддержали недавно запущенную схему экспортных гарантий. Она призвана поощрить больше фирм из ЕС вести торговлю с Украиной.
В то же время Европейская Комиссия выделила 2,3 млрд евро на поддержку Украины в рамках другой программы. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, говорит, что эта программа должна мобилизовать до 10 млрд евро инвестиций в Украину.
Кроме того, чиновница заявила о создании нового фонда для восстановления Украины, который имеет целью предоставить еще 500 млн евро до 2026 года. Создан этот акционерный фонд при поддержке Европейского инвестиционного банка, Франции, Германии, Италии и Польши.
Читайте также на портале "Комментарии" — на счета Украины поступил очередной транш в 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.