"Чуть что сразу убегают": Офицер спецназа ГРУ с презрением высказывается о чеченцах (перехват переговоров)



















Чеченцы считают себя доминантной нацией по отношению к русским и не хотят воевать за россию, сбегают с поля боя, подставляя и обрекая на смерть российских военнослужащих. Чеченцы содержатся за счет урезания доходов россиян и нужны путинскому режиму лишь для подавления потенциальных протестов против кремля.



Подбитая вражеская техника, фото Facebook

Об этом рассказывает офицер спецназа ГРУ ГШ ВС РФ в перехваченном разговоре полученном Guildhall от источника в украинской разведке.



"(…) Они воспитаны, как на "нация доминантов", что "мы вот такие, мы элита среди элит". Вы что не знаете, они подмяли под себя все в России, в Москве, весь нал, весь безнал, вышибание денег, все "крышевания" и это выгодно государству (…)", — рассказывает российский военнослужащий.



Офицер ГРУ ГШ отмечает, что среди чеченцев и на Кавказе в целом культивирована идея "высшей нации", они ненавидят русских и сдерживаются от бунта против центральной власти в РФ только за счет материальных лишений самих русских.



"(…) Вот это культивирование высшей нации, а это у нас тоже присутствует и на всем Кавказе все об этом говорят. Сначала чехи (чеченцы – ред.), потом дагестанцы и потом ингуши. У ингушей, слава Богу, на фоне остальных, у них все таки более и честь поставлена и как-то они все равно держатся определенных (…) у них нет такого жуткого ненавистничества, а я тебе скажу, что даги (дагестанцы — ред.) и чечены, о, я то с ними, извините ребята, я не знаю кто как, а я с ними наобщался и наслужился и я вам так скажу, что там сидит будь здоров, только оно сдерживается нашими деньгами и то что их там мало пока, вот и все, а это по-хорошему ребят та же Украина и дай им волю, и силу, и вы бы очень удивились как бы все произошло", — идет речь в перехвате.



По словам участника разговора чеченцы не хотят воевать за россию, убегают с поля боя так как в связи с лучшим чем у россиян материальным положением "им есть что терять".



"Я давно на эту тему и тебе лично говорил и оттуда говорят, что кроме понтов ничего, воевать за Россию не хотят, идут только второй волной, только зачищают, только понты, очень редко, когда они там что-то там, где-то как-то исполняют, в основном один пафос, дорогой обвес, дорогое оружие, дорогое сопровождение и все. Чуть что сразу бегут, стрелляют во все стороны (…) Извините что матерюсь, я их по Кавказу знаю и здесь знаю, что не хотят они ничего делать, одни сказки, понты вот эти — брат Ахмат, сила, хандулила, аллах акбар и все этом духе, и все, на этом все заканчивается. А так ни одну жизнь свою не хотят, им в отличии от наших есть что терять, у них у всех в Чечне зарплата в два-три раза больше чем у нас, у всех по домику, по квартирке, по иномарке хорошей стоит".



Говорится, что кавказцы нужны путинскому режиму, чтобы убивать русских в ходе подавления возможных протестов против Кремля.



"(…) Сейчас война показывает, что русская война нужна только русским и правильно говорят "кавказский мир, он всегда будет сидеть на нашей спине нагрузкой" и будет только жрать из нашей тарелки и спать в наших кроватях. Все что там сейчас у них, за чей счет они живут, они живут за счет того, что у нас у стариков пенсий нету, за счет того, что мы не ездим на хороших…(машинах – ред.), потому что все туда гонят, все на Кавказ гонят, закрывают, подкупают их, лишь бы они вот это ходили махали "мы вояки путина", "мы волки путина", да это все … (вранье – ред.), они готовы только (убивать – ред.) нас, если русский бунт против государства не дай Бог поднимут, вот они примчаться …(убивать – ред.) наших. А так они ни на что не способны", — рассказал офицер российского спецназа.

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