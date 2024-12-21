Чтобы Орбану не было скучно: стало известно, кто возглавит украинское посольство в Венгрии

Глава украинского государства Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Венгрии. Им стал украинский доброволец из Закарпатья Федор Шандор. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в указе президента №876.

Федор Шандор. Фото из открытых источников

Федор Шандор – украинец венгерского происхождения родом из Закарпатской области. Он добровольно пошел на фронт в феврале 2023 года, боец 101-1 Закарпатской бригады территориальной обороны.

Федор Шандор также является профессором Ужгородского национального университета. В сети его называют "профессором из окопов". Еще в 2022 году в сети появились кадры, как Шандор в перерывах между боевыми дежурствами читает лекцию своим студентам прямо из окопов.

Интересно, что должность посла Украины в Венгрии оставалась вакантной с июля 2022 года на фоне сложных отношений между странами. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп.

В августе 2023 года Венгрия сообщила, что утвердила кандидатуру Федора Шандора на должность нового посла Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский провел перестановки среди украинских послов. Соответствующие указы появились 21 декабря. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Глава государства уволил ряд послов Украины. В частности, Зеленский уволил с должности посла Украины в Китае Павла Рябикина. Он был назначен на эту должность в апреле 2023 года. До этого Рябикин был главой Государственной таможенной службы Украины, а в 2021-2023 годах возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Также президент уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН и должности посла Содружества Багамских Островов и Республики Тринидад и Тобаго.



