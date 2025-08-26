Волна холода в Украине откатывается назад, а в последние дни лета обещают быть теплыми, как в одной из самых жарких стран Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию синоптика Наталки Диденко.

Что ждет Украину на выходных: прогноз радует

"Действительно, немного преждевременная волна холода уже начинает откатываться назад, то есть, вперед, в глубокую осень, а у нас еще побудет лето! Уже завтра в Украине ожидается днем +22 +27 градусов, разве что на севере свежее, +19 +22 градуса. Осадки маловероятны 27 августа, только на Черниговщине местами пройдет дождь. В Киеве в среду сухо и теплее до +22 градусов", – сообщила синоптик.

Она также добавила, что в дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

26 августа в течение дня ожидается всего 16 градусов. Плюс еще и сильный ветер и еще дождь.

"Так что завтрашний день будет синоптически некомфортным, прислушайтесь к самочувствию, потому что будет прыгать давление", – подчеркивает Диденко.

"И еще важная деталь — порывистый ветер западного происхождения. Но! В дальнейшем, на неделе, начнет возвращаться жара в Украину и перед самым первым сентября родители будут бегать, высунув язык, за необходимыми вещами малышам и подросткам в школу. В ближайшие выходные также будут преимущественно жаркими и солнечными, отдохните по-летнему перед новым сезоном, разве что на западе появится дождь и снизится температура воздуха", – подчеркивает Диденко.