Что заставило Трампа изменить свое отношение к Украине: впечатляющая причина

Значительное смещение в позиции Белого дома по отношению к Украине произошло после короткой, но влиятельной встречи в Ватикане между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, заявил в интервью для РБК-Украина сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, даже непродолжительное личное общение между лидерами может коренным образом изменить дипломатический климат. Встреча планировалась после мессы, но изменение расписания, по мнению Ермака, кардинально повлияло на ее характер — оно произошло иначе, чем ожидалось, и, возможно, именно это позволило лидерам наладить контакт.

Ермак отметил, что сдвиги в отношениях между Вашингтоном и Киевом стали возможны только после того, как президенты имели возможность пообщаться один на один. Само содержание диалога осталось конфиденциальным — по словам главы ОП, Трамп и Зеленский договорились оставить детали разговора между собой.

Ключевым в этом разговоре, по мнению Ермака, стало взаимное понимание и искренность намерений. Зеленскому было важно увидеть реальное желание Трампа прекратить войну, а американскому лидеру убедиться в преданности украинского президента справедливому миру.

Напомним, встреча состоялась 26 апреля в базилике Святого Петра, перед похоронами Папы Римского Франциска. Она длилась 15 минут, но оба президента назвали ее продуктивной. Это был их первый контакт после резонансной перепалки в Белом доме 28 февраля.

Как сообщил Владимир Зеленский, в ходе разговора обсуждались важные вопросы: заключение договора о недрах, новые санкции против России и укрепление украинской противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" писал, что Украина вместе со своими союзниками придерживается четкой стратегии: сначала прекращение боевых действий, а уже потом переговоры. В то же время, Россия будет пытаться использовать процесс переговоров для собственных манипуляций и обхода санкций, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.