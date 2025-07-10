Что стоит за резонансным инцидентом с мобилизацией Буткевича: почему разгорелся скандал

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг мобилизации журналиста и телеведущего Богдана Буткевича. Его жена, Марина Данилюк-Ярмолаева, публично заявила о том, что мобилизация Буткевича является якобы "расправой" ОП за его критику в адрес Марьяны Безуглой, а та, в свою очередь, отвергает данные обвинения. Критики же Банковой, среди которых бывший нардеп Борислав Береза, говорят, что мобилизацией Буткевича в ОП решили показательно наказать раскритиковавшего Безуглую журналиста. И сделали это в своем шоуменском стиле с нарушением закона. Что действительно стоит за резонансным инцидентом? Может ли быть связана мобилизация Буткевича с его резкой критикой в адрес власти? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Богдан Буткевич и Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

Должен работать закон

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что на самом деле проблема и не в том, что данный инцидент – это расправа Банковой и есть ли индульгенция для кого-то. Проблема в том, что законы в Украине, которые могут помочь людям доказать свою правоту, не работают.

"Второй тезис состоит в том, что, если говорить о расправе Офиса президента, то он пытается под свой контроль взять информационное пространство уже давно. Пострадал ли Богдан Буткевич из-за того, что критиковал Марьяну Безуглую или, возможно, по какой-то другой причине, в любом случае власть вернулась к своему тезису уже давно, а этот тезис звучит так: "журналисты нам не нужны". И это очень плохо, потому что на фронте, по всей линии боевого столкновения ВСУ защищают не диктатуру, а силу закона, главные нормы Конституции, возможность иметь свое собственное мнение. Наши воины стоят на фронте за этот тезис, заключающийся в том, что моя свобода заканчивается там, где начинается твоя. И мы боремся за демократическую страну и демократическое общество. Поэтому любые действия, выходящие за пределы закона и Конституции ни на йоту не приближают нас ни к Европейскому Союзу, ни к цивилизованному обществу, которое мы выбрали, в отличие от нашего врага, который хочет нас затащить в свои лапы – туда, где Азиопа, а мы хотим туда, где Европа", — прокомментировала Светлана Кушнир.

Видим полную утрату европейских ценностных ориентиров

Политолог Владимир Цибулько так прокомментировал ситуацию:

"Подобные действия не единичны, только такие утверждения не вполне доказательны. В начале полномасштабного вторжения таким образом власти подмобилизовали целую группу политологов, имевших критический взгляд на некоторые вещи. Если власть снова прибегает именно к практике военной мобилизации своих критиков, это свидетельствует о полной потере европейских ценностных ориентиров".

По словам политолога, критический взгляд на свободу слова в Украине теперь зафиксирован даже в резолюциях Европарламента.

"Вопрос только в том, для чего власти продолжают вешать украинцам лапшу на уши о евроинтеграции?", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

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