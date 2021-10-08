Что разозлило Евгения Мецгера и что выяснили "Схемы", - Седлецкая

Как выяснилось, значительную сумму кредита государственный "Укрэксимбанк" дал одному из предпринимателей. Однако не все так просто. Об этом сообщила журналистка и ведущая "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook.



Журналистка рассказала, что разозлило Мецгера, фото из открытых источников

Ведущая программы раскрыла детали расследования, которое разозлило Евгения Мецгера.

Кредит в размере 60 млн долларов США (почти 1,6 млрд грн) получил бизнесмен, предприятие которого находится на территории Донецкой области, которая контролируется боевиками. То есть бизнес Сергея Брюховецкого платит налоги не в казну Украины, откуда получил кредитные средства, а оккупационной власти.



В "Схем" есть генеральный кредитный договор на эту сумму с Брюховецким. Договор подписан еще 28 апреля 2021 года.

Также журналисты узнали, что в соответствии с документами, поручителем был сам получатель кредита — Сергей Брюховецкий. Бизнесмен имеет несколько компаний в Горловке. Известно, что компания "Спец-Реммаш", которой Брюховецкий совместно владеет со своим партнером, была перерегистрирована в "ДНР" после образования псевдореспублики. Компания занимается ремонтными работами оборудования шахт.



Как стало известно журналистам "Схем", кредитные средства бизнесмен получил для того, чтобы выкупить торгово-развлекательный центр SkyMall. К тому же, банк взял в залог ТРЦ, сообщается в заметке.

Кстати, за SkyMall годами воюют юридические лица в судах, на этот ТРЦ украинские суды несколько раз накладывали арест. Уголовное дело в отношении ТРЦ не закрыто.

Журналистов заинтересовали такие факты и они хотели поставить председателю правления вопрос по этому кредиту, который согласовал банк Брюховецкому на этот залог.

Наталья Седлецкая надеется, что правоохранителей заинтересует деятельность государственного банка, ведь средства бизнесмены берут, а если они их не возвращают, то это наносит ущерб для бюджета.

Как сообщал портал "Комментарии", глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер пустился в бега.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!