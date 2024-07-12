Что произойдет с населением в мире уже в этом году: прогноз ООН

Организация объединенных наций заявила, что население мира может достигнуть пика в XXI веке, а затем начать снижаться. В настоящее время в мире живет 8,2 млрд человек. По прогнозам ООН, в 2080-х годах численность населения вырастет до 10,3 млрд., однако к концу XXI века упадет до 10,2 млрд. человек. Соответствующие выводы ООН представили в отчете "Перспективы народонаселения мира" (World Population Prospects) в 2024 году.

Население Земли

"Демографический ландшафт значительно изменился. В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее, и мы также наблюдаем несколько более быстрый спад в некоторых регионах с высокой рождаемостью", – сказал заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

В прошлом отчете за 2022 год аналитики предполагали, что численность населения мира достигнет пика в 10,4 млрд к 2080-м годам и будет оставаться на этом уровне до 2100 года. Предыдущие издания отчета прогнозировали непрерывный рост населения до 22-го века.

Теперь в ООН заявили, что к 2100 году на Земле будет на 200 миллионов меньше людей, чем ожидалось ранее. В организации считают, что население мира будет расти еще 50 или 60 лет, примерно до 10,3 миллиарда человек в середине 2080-х годов, а затем начнет постепенно снижаться.

Аналитики предполагают старение населения. По прогнозам ООН, к 2080 году количество людей в возрасте 65 лет превысит количество детей в возрасте до 18 лет.

Также к середине 2030-х годов количество людей в возрасте 80 лет может превысить количество младенцев (до 1 года) и достигнет 265 миллионов, а к концу 2070-х годов – 2,2 миллиарда.

Каждый четвертый человек мира живет в стране, население которой уже достигло пика своей численности.

В 63 странах и регионах, где в 2024 году проживает 28% населения мира, численность населения достигла пика к 2024 году. В 48 странах и регионах, где в этом году проживает 10% населения мира, пик численности населения может прийтись на период между 2025 и 2054 годами.

В остальных 126 странах и регионах, вероятно, численность населения продолжит расти до 2054 года и потенциально достигнет пика в конце века или после 2100 года.

Также в ООН полагают, что в некоторых странах с низкими показателями рождаемости миграция сможет улучшить демографическую ситуацию, но это касается не всех.



