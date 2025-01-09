Что произойдет после 20 января: почему уже говорят о трех решающих месяцах

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в последнее время просто несет. У его единомышленника и бизнесмена Илона Маска вообще такое впечатление, что сорвало крышу. Мир в шоке. О Путине почти забыли. О Си Цзиньпине даже не упоминают. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет известный политический эксперт Владимир Фесенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"А что же тогда будет после 20 января? Несколько дней назад в Вашингтон Пост написали, что ближайшие три недели будут определяющими для Украины. Они ошиблись. Проблемы начинаются не у нас. У нас они начались почти три года назад – 24 февраля 2022 года. Ближайшие три недели, а скорее ближайшие три месяца или ближайшие три года (условно конечно) могут стать определяющими не для нас, а для США, для Западной цивилизации, возможно для всего мира. Безусловно, нас это то же коснется. И нам уже сейчас нужно думать, как выстоять и выжить не только в борьбе против российского нашествия, но и в хаотичном геополитическом вихре, который может запустить второе президентство Трампа", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко отмечает, было бы хорошо, чтобы Трамп и Маск стали лишь ядовито яркими мыльными пузырями, которые быстро лопнут, или чтобы они столкнулись в остром конфликте между собой, или еще лучше с путинской Россией. Гораздо опаснее, если все их заявления – это лишь первые риторические толчки будущего геополитического землетрясения.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше намеки Дональда Трампа на то, что Канада может стать 51 штатом США, становились поводом для шуток в соцсети, то теперь тем же канадцам становится не до смеха. Новоизбранный президент США Трамп снова добавил на карту Канаду 51-м штатом США. Он опубликовал соответствующий пост в соцсети. А ведущий близкого к республиканцам канала Fox News Уоттерс заявил о желании вторгнуться в Канаду. В свою очередь, премьер Канады Джастин Трюдо категорически исключил, что Канада может войти в состав США. На это заявление насмешливо отреагировал единомышленник Трампа Илон Маск. Он написал хамски в X: "Девчонка, ты больше не губернатор Канады, поэтому это неважно, что ты говоришь". На что направлены такие месседжи Трампа и его окружение? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



