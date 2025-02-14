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Что произошло между США и Германией: почему Вэнс отказался встречаться с Шольцем

В Германии заявили о неуважении из-за поступка вице-президента США Джей Ди Вэнса

сегодня, 10:42
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Кравцев Сергей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. При этом он встретится и проведет переговоры с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на свои источники. 

Что произошло между США и Германией: почему Вэнс отказался встречаться с Шольцем

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Издание отметило, что отсутствие в планах Венса встречи с Шольцем в Мюнхене выглядит показательно, учитывая то, что Германия является страной-хозяйкой мероприятия.              

По данным Politico, такое поведение Вэнса может повлиять на позиции Шольца накануне досрочных выборов в Германии 23 февраля.

Один из бывших американских чиновников сказал изданию, что Джей Ди Вэнс изначально не планировал встречаться с Шольцем. По его словам, команда вице-президента не считает такую встречу необходимой, поскольку Шольц "ненадолго останется канцлером".

В то же время представитель Германии не из партии Шольца, раскритиковал такой шаг, назвав его проявлением неуважения к стране. 

"Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Это получается... администрация Трампа не заботится о своих союзниках", — высказался политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин не поддержит соглашение о прекращении полномасштабной войны, если оно будет просто навязано Киеву. Украина должна иметь в будущем армию, которая будет больше, чем до начала боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олафа Шольца, пишет "The Guardian".




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Источник: https://www.politico.eu/article/jd-vance-munich-security-conference-scholz-merz-germany/
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