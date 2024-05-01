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Что пошло не так в отношениях Турции и России: действительно ли у США получилось

Торговля между Турцией и Россией рухнула вниз из-за США

сегодня, 14:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Турецкий экспорт в Россию упал в начале 2024 года. Такие показатели могут свидетельствовать о том, что американские меры по ограничению торговли товарами, которые Москва использует в войне против Украины, начинают приносить свои плоды. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Что пошло не так в отношениях Турции и России: действительно ли у США получилось

Россия и Турция. Фото из открытых источников

Издание отмечает, экспорт из Турции в Россию за первые три месяца этого года упал на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,1 млрд долларов.

Авторы материала считают, что снижение произошло после того, как в конце декабря Белый дом издал указ, на основе которого министерство финансов может налагать на банки вторичные санкции, если они работают с компаниями, на которые распространяются запреты США из-за их связей с российским военно-промышленным комплексом. Белый дом ввел эту меру, чтобы помешать торговле такими товарами, как микрочипы, которые нужны для войны против Украины. Таким образом, проблемы возникли в странах, которые поставляли России запрещенные товары, а это Китай и ОАЭ, бывшие советские республики, включая Армению и Казахстан, а также Турция. Кремль же пожаловался на "беспрецедентное, открытое, агрессивное давление" со стороны США на банки в Турции.

Резкое падение экспорта из Турции в Россию было зафиксировано с декабря 2023 года по февраль 2024 года, после чего в марте произошло небольшое восстановление. Торговля остается ниже уровня марта 2023 года, что может свидетельствовать о том, что турецкие банки выверяют свою стратегию соблюдения санкций.

"Financial Times" подчеркивает, признаки замедления турецко-российской торговли также наблюдаются на фоне улучшения отношений Анкары с Вашингтоном в этом году.

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Источник: https://www.ft.com/content/67bab8b5-51ad-4823-8fa8-93472b62f192
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