Что получил Трамп и Путин от встречи на Аляске: какой план США не сработал

В США и России поспешили назвать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина исторической. Действительно ли она стала такой? Что получил каждый из участников? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Бурная миротворческая деятельность Трампа совершила полный круг

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что сами на Аляске, который все так долго ждали, завершился. Результаты, приближающие мир, не объявлены. Потому что их нет. Потому что и не планировались. Эксперт подчеркнул, что не стоило забывать, что намекали в Белом доме, когда говорили, что встреча была учредительной.

"Условия для прекращения огня, которые могут обсуждаться на следующей встрече с участием Зеленского, станут известны несколько позже. Но, судя по тому, что Трамп об этом умолчал, а он ну очень любит отчитываться о своих достижениях, условия путина не поменялись. То есть, это выход ВСУ из Донецкой и Луганской областей, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях плюс невступление Украины в НАТО, русский язык и УПЦ", – отметил политтехнолог.

Таким образом, продолжает Александр Кочетков, Путин получил снятие клейма изгоя и военного преступника и договорился о невведении новых санкций. Это неоспоримый успех. Трамп сделал еще один шаг к желаемой Нобелевской премии. Тоже успех. Украина и Европа ничего не получили. Ну да их на "междусобойчик" на Аляске и не приглашали.

"В общем, ничего не изменилось. Бурная миротворческая деятельность Трампа совершила полный круг, и нам снова попытаются подсунуть мягкую капитуляцию, но уже под патронатом нобелевского номинанта. Потому что Россия – большая, а Украина – маленькая, а до Трампа никто об этом и не догадывался", – подытожил Александр Кочетков.

Наша независимость и дальше во взвешенном состоянии неопределенности

Политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий говорит, несмотря на то, что некоторые разочарованы результатами встречи на Аляске, они на самом деле более прогнозируемы.

Политик отмечает, что единственным результатом встречи Трампа с Путиным стали репортажи российских медиа о том, что Путин уже не изгой в западном мире, а уважаемый человек, перед которым разворачивают красную дорожку в США. И, конечно, санкции против России США снова не введут.

"За день до этой встречи я говорил: "Для украинцев есть только одна конструктивная стратегия по поводу завтрашней встречи – не ожидать от нее ничего". Не очень люблю самоцитирование, но мы привыкли верить, что "в глаза Путину достаточно посмотреть, чтобы завершить войну". Нет. Для этого требовалось эффективное государственное управление и сильная армия. У нас есть только армия. Поэтому наша независимость и дальше во взвешенном состоянии неопределенности. Из интересного, но очевидного: одна из главных целей президента Трампа – оторвать Россию от Китая. Некоторые думали, что достаточно для этого в виде жертвы Украины. Но нет: цель России – не часть территорий Украины, а влияние на Европу и в этом Китай заинтересован. Даже бизнес предложения Трампа интересуют Путина меньше. И разговоры с Лукашенко не очень помогли. Потому что попытки договориться с теми, для кого демократические ценности ничего не стоят – невозможно. Их аппетиты безграничны", – отметил Николай Княжицкий.

Читайте на портале "Комментарии" — в США назвали новую дату, когда может закончиться война в Украине.



