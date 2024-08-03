Что показал большой обмен между Западом и РФ: даст ли это толчок переговорам о завершении войны

В Кремле радуются возвращению домой шпионов и киллера, обмененных на американских заложников и собственных диссидентов. Но это никак не свидетельствует о приближении мира в Украине, пишет The Washington Post. К тому же, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков быстро опроверг любые предположения о том, что обмен ознаменовал любое размораживание отношений с Западом, которое могло бы открыть путь к мирным переговорам в войне против Украины. Могут ли заявления Пескова свидетельствовать о том, что Россия отказывается от анонсированного второго саммита мира, который инициирует осенью Украина и будет продолжать войну? Могут ли тайные переговоры о прекращении войны идти между Западом и РФ без ведома Украины, ведь такие опасения уже появились в Киеве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Большой обмен. Фото: из открытых источников

"Большой обмен" и возможность переговоров о прекращении войны

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко акцентировал, что Россия с самого начала не признавала Саммиты мира, инициированные Украиной, сразу же отказалась от участия во втором Саммите мира (через заявление заместителя министра иностранных дел РФ), несмотря на публичное приглашение со стороны Украины.

"Так что Песков не сказал ничего нового. Саммиты мира ломают российскую стратегию принуждения Украины к переговорам на своих условиях. Именно поэтому Россия не признает Саммиты мира, и с высокой вероятностью не будет участвовать во втором Саммите мира. Единственный фактор, который теоретически может изменить позицию России – это Китай. Также могут повлиять и результаты выборов в США, если победит Трамп. Но пока сценарий участия России во втором Саммите мира представляется маловероятным. К тому же надо понимать, что Саммиты мира – это не переговоры про завершение войны. В лучшем случае они могут создать предпосылки для будущих переговоров", – отметил эксперт.

По его мнению, "большой обмен" не имеет никакого отношения к теме переговоров о завершении войны в Украине. Переговоры об этом обмене длились около двух лет. У них своя логика, не имеющая прямого отношения к войне в Украине. И этот обмен говорит не о потеплении в отношениях между Западом и Россией, а о возвращении этих отношений и по форме, и по содержанию к временам Холодной войны.

"Никаких тайных переговоров о завершении войны нет. Нет даже никаких намеков на такие переговоры. К тому же все серьезные игроки, в том числе и в Кремле, прекрасно понимают, что договориться про окончание войны без участия Украины невозможно. Это только российская пропаганда говорит о том, что мы все делаем по указке американцев. При этом высокопоставленные представители России регулярно жалуются своим американским коллегам на "непослушание" Украины, на то, что Украина нарушает все "красные линии", о которых говорят в России и на Западе. И в Вашингтоне, и Москве прекрасно понимают, что Украину не удастся поставить перед фактом каких-то тайных договоренностей. К тому же есть позиция европейских стран, которые поддерживают Украину, и не согласятся на мир на российских условиях. Без переговоров с Украиной завершить нынешнюю войну невозможно", – считает Владимир Фесенко.

При этом он согласен с тем, что при любых прямых контактах высокопоставленных представителей США и РФ (министров обороны, руководителей спецслужб) тема Украины поднимается. Но это не переговоры, подчеркивает эксперт.

"Это, скорее, обсуждение конкретных вопросов, связанных с войной (чаще всего, тема ударов по территории РФ, и поставки западного дальнобойного оружия Украине, а также риски использования Россией ядерного оружия), и зондаж позиции противоположной стороны о готовности к переговорам. Уже давно известно, что в Кремле ждут завершения результатов выборов в США, и только после этого будут определяться с дальнейшей стратегией и тактикой войны и переговорного процесса. Американцам сейчас также не до переговоров про завершение войны в Украине. И демократы, и республиканцы сконцентрированы на избирательной кампании. Тема войны в Украине не является определяющей на выборах в США. Поэтому все реальные попытки договориться о начале переговоров. Именно так: договориться о будущих переговорах, их формате и повестке дня, а не уже начать переговоры! Все это возможно только после завершения выборов в США", – отметил Владимир Фесенко.

Забегая наперед о будущих переговорах собеседник портала "Комментарии" отметил, что они, скорее всего, будут закрытыми, но не тайными. Любые тайные переговоры не будут иметь легитимности, ни для Украины, ни для международного сообщества.

Мы имеем дело исключительно с имитационным процессом со всех сторон

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что подобные обмены – это стандартная практика взаимодействия западных спецслужб с Россией. Такая практика была раньше с Советским Союзом. Такие обмены будут и позже.

"Поэтому действительно это никак не означает ни разморозки отношений, ни возможности договоренностей с Россией по Украине. Вообще никоим образом это не касается Украины. Кроме того, что от этого обмена проиграл мир, потому что Путин, фактически не рискуя ничем, получил для себя несколько плюсов. Он освободил убийцу ФСБэшника Красикова. Соответственно, продемонстрировал российским спецслужбам, что он будет бороться за своих. Он получил образ для роспропаганды себя как договороспособного, который использует российская машина по максимуму и при этом освобожденные Россией пленники являются классическими представителями российской либеральной интеллигенции. А, как мы знаем, российский либерализм заканчивается на украинском вопросе. Они будут вносить дополнительную суматоху и неясность в поддержку Украины, отводя ответственность от России. Также они будут продолжать вести нарративный ряд, который мы могли наблюдать и раньше и который и так был точкой напряжения между Украиной и частью российской либеральной так называемой оппозиции. Ясно, что это будет сейчас негативно влиять на усилия Украины по поддержке, по усилению санкций в отношении России в ключевых западных столицах, где топ-звездами будут освобожденные российские оппозиционеры", – прокомментировал Олег Саакян.

Он обратил внимание на еще один момент, что Запад и прежде всего Байден стал на растяжку, хотя и получил определенные выгоды. Хотя это произошло в тот момент, когда они ему особенно и не нужны. Поскольку обмен готовился заранее, и тогда считалось, что Байден будет идти на второй срок. Теперь же особого электорального эффекта это не будет иметь, потому что Байден уже не кандидат.

"Но кроме этого результата, собственно это никаким образом не будет влиять на Украину и не свидетельствует о том, что возможны какие-то договоренности или разморозка отношений с Россией. Россия не готова на реальные переговоры и неоднократно исключала возможность участия в Саммите мира по украинской повестке дня. Соответственно, нет никаких свидетельств о том, что Россия реально готова к переговорному процессу. Более того, ситуация на фронте демонстрирует, что Россия наоборот готовится к дополнительной интенсификации боевых действий. И, опять же, возвращаясь к Соединенным Штатам, пока в Вашингтоне власти не изменились говорить о каком-то формате переговоров нет смысла, ведь Джо Байден сейчас уже является "хромой уткой" и, соответственно, он не может прогарантировать никаких обязательств, которые, очевидно, США пришлось бы взять по отношению и к Украине, и по отношению к Китаю, и потенциально по отношению к России и другим субъектам, которые могли бы быть причастны к переговорному процессу в российско-украинской войне", – отметил эксперт.

Олег Саакян считает, что мы имеем дело исключительно с имитационным процессом со всех сторон, поскольку в мире в свете американских выборов и неопределенности после них запустился очередной раунд истерии под названием "давайте запустим мирный процесс".

"Очевидно, что сейчас Украина и Россия, как и много раз раньше, соревнуются перед глазами мира, в том, на кого будет возложена ответственность за невозможность проведения переговоров. И поэтому Украина вынуждена все время, несмотря на несуразность этой ситуации, когда она является жертвой, но тем не менее оправдываться, что мы преданы миру, что мы готовы на переговоры, но только тогда, когда переговоры со стороны России являются добропорядочными, а мир, который достигается справедливо и в нем не может быть никоим образом обсуждения вопроса территориальной целостности и суверенитета, ибо, как минимум, это противоречит уставу ООН. Поэтому пока нет никакого пространства для открытого переговорного процесса, и он не появится до выборов в США так точно. Нет места для каких-либо скрытых договоренностей, как минимум, до избрания нового президента США. А дальше это будет зависеть от созвездия разных факторов, которое с высокой вероятностью не сложится. Пока переговорная истерия не является продуктом ни реальной ситуации на фронте, ни реальной геополитической ситуации, а сугубо спровоцирована неопределенной президентской кампании в США", – подытожил Олег Саакян.

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