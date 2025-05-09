Что новый Папа Римский говорил о войне Путина в Украине: жесткое заявление

Новый Папа Римский Роберт Фрэнсис Прево весной 2023 выступил с осуждением полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. В комментарии для перуанского издания Expresion, Прево заявил, что война не что иное, как акт агрессии с империалистическими мотивами. По его словам, Россия пытается захватить украинскую территорию ради расширения своей власти. При этом он подчеркнул, что в Украине совершаются преступления против человечности.

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Как отмечает The Wall Street Journal, кардиналы, выбирая Прево, вероятно, надеялись, что его опыт и двойная идентичность как представителя Латинской Америки и США помогут ему эффективно управлять Католической церковью во время глобальных кризисов. У него крепкие связи с южноамериканскими странами, но также влиятельной остается американская паствой, имеющая значительные ресурсы, хотя и разделенная политическими и культурными конфликтами.

WSJ отмечает, что новый Папа Римский столкнется с вызовами, связанными с войнами в Украине и Ближнем Востоке, а также с непредсказуемостью внешней политики США. Несмотря на свою сдержанность в публичных высказываниях, Прево продолжает социально-ориентированный курс своего предшественника с акцентом на помощь бедным и защиту окружающей среды.

Портал "Комментарии" писал, что Папа Лев XIV имеет двойное гражданство. Роберт Превост родился в Чикаго как американец, однако из-за службы в Перу получил еще одно гражданство. Это связано с конкордатом – соглашением, регулирующим отношения между Ватиканом и Перу.

8 мая над Сикстинской капеллой в Ватикане появился белый дым, сигнализирующий о конце конклава и избрании нового Папы Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Превост, принявший имя Лев XIV. Для многих в мире это имя ново, но в Перу его хорошо знают уже более двух десятилетий.