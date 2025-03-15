Что известно о подготовке встречи Трампа с Си Цзиньпинем: Рубио раскрыл детали

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Кравцев Сергей
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не располагает информацией о подготовке встречи между американским президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином пока не ведется. Как передает портал "Комментарии", заявление приводит пресс-служба Госдепа США.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
В то же время, по словам Рубио, "в какой-то момент" лидеры США и Китая таки встретятся.
Марко Рубио напомнил, что Трамп контактировал с Си во время своего первого срока.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин предположительно встретятся в апреле в Китае, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.
Как пишет издание, президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку по возвращении в Белый дом американский лидер сосредоточился на достижении соглашения с Пекином.
Издание отмечает, что президенты двух стран хотели бы визит другой стороны, чтобы представить это как дипломатический триумф. Но, пишет издание, первоначальные дискуссии были вокруг визита Трампа в Китай.
Пока неизвестно, насколько далеко продвинулись дискуссии о поездке Трампа в Китай.
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