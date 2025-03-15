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Что известно о подготовке встречи Трампа с Си Цзиньпинем: Рубио раскрыл детали

Марко Рубио говорит, что придет момент, когда Трамп с Си точно встретятся

сегодня, 10:05 comments1863
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Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не располагает информацией о подготовке встречи между американским президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином пока не ведется. Как передает портал "Комментарии", заявление приводит пресс-служба Госдепа США.

Что известно о подготовке встречи Трампа с Си Цзиньпинем: Рубио раскрыл детали

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

В то же время, по словам Рубио, "в какой-то момент" лидеры США и Китая таки встретятся.

"Они встретятся. Я не знаю, когда это произойдет. Я не знаю, есть ли какие-то планы на этот счет, но я уверен, что в какой-то момент это произойдет", – отметил госсекретарь.

Марко Рубио напомнил, что Трамп контактировал с Си во время своего первого срока.

"И я ожидаю, что он сделает это снова. И он должен это сделать. Это лидеры двух больших, важных, могущественных стран, а лидеры могущественных стран – независимо от того, согласны ли они с чем-то или нет – должны общаться ради безопасности и благополучия всего мира", – резюмировал Марко Рубио.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин предположительно встретятся в апреле в Китае, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку по возвращении в Белый дом американский лидер сосредоточился на достижении соглашения с Пекином.

Издание отмечает, что президенты двух стран хотели бы визит другой стороны, чтобы представить это как дипломатический триумф. Но, пишет издание, первоначальные дискуссии были вокруг визита Трампа в Китай.

Пока неизвестно, насколько далеко продвинулись дискуссии о поездке Трампа в Китай.




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Источник: https://www.state.gov/secretary-of-state-marco-rubio-remarks-to-the-press-at-fairmont-le-manoir-richelieu-charlevoix-canada/
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