Что известно о подготовке встречи Трампа с Си Цзиньпинем: Рубио раскрыл детали

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не располагает информацией о подготовке встречи между американским президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином пока не ведется. Как передает портал "Комментарии", заявление приводит пресс-служба Госдепа США.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

В то же время, по словам Рубио, "в какой-то момент" лидеры США и Китая таки встретятся.

"Они встретятся. Я не знаю, когда это произойдет. Я не знаю, есть ли какие-то планы на этот счет, но я уверен, что в какой-то момент это произойдет", – отметил госсекретарь.

Марко Рубио напомнил, что Трамп контактировал с Си во время своего первого срока.

"И я ожидаю, что он сделает это снова. И он должен это сделать. Это лидеры двух больших, важных, могущественных стран, а лидеры могущественных стран – независимо от того, согласны ли они с чем-то или нет – должны общаться ради безопасности и благополучия всего мира", – резюмировал Марко Рубио.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин предположительно встретятся в апреле в Китае, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку по возвращении в Белый дом американский лидер сосредоточился на достижении соглашения с Пекином.

Издание отмечает, что президенты двух стран хотели бы визит другой стороны, чтобы представить это как дипломатический триумф. Но, пишет издание, первоначальные дискуссии были вокруг визита Трампа в Китай.

Пока неизвестно, насколько далеко продвинулись дискуссии о поездке Трампа в Китай.



