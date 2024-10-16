Что изменится на дорогах с 1 ноября

Правила дорожного движения не меняются – они переходят на зимний период. Об этом в прямом эфире телемарафона "Единые новости" рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует портал "Комментарии".

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Зимний период – всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения. Следовательно, на тех участках дорог, где было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что пункт Правил дорожного движения 12.8 существует уже давно и возможность установления другого скоростного режима на летний период там предусмотрена:

"В некоторых городах нашей страны, в частности, Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч в летний период. Этот период сейчас заканчивается и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости – 50 км/ч. Таким образом, Правила фактически не меняются, а наступает зимний период, не предусматривающий других ограничений скорости движения".

Алексей Белошицкий отметил, что скоростной режим на дорогах фиксируют более 300 камер. Также около 200 приборов TruCAM, позволяющих фиксировать превышение скорости в ручном режиме, используют патрульные полицейские.

"Именно таким комплексным методом достигается контроль над соблюдением водителями скоростного режима. Через год полицейские привлекают к ответственности миллионы нарушителей, но все же превышение скорости остается актуальной проблемой. Нужно не только контролем добиваться результата, но и изменениями в законодательство путем введения действенных, эффективных механизмов. К примеру, штрафных баллов за многочисленные нарушения Правил дорожного движения. Ведь есть нарушители, которые в течение года по 25 раз прибегают к нарушениям, имеют многочисленные штрафы. Поэтому в таком случае должно действовать более серьезное наказание за систематичность этих нарушений. Эти законопроекты представлены и сейчас находятся на рассмотрении", — сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Также правоохранитель предоставил ряд советов для водителей и пешеходов по поводу того, как подготовиться к зимнему периоду и максимально защитить себя от опасных последствий пренебрежения Правилами дорожного движения.