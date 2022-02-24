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Что говорят представители сетей супермаркетов с учетом ситуации

В торговых сетях заявляют, что продукты украинцев обеспечат

сегодня, 14:33
Автор:

Козлова Альбіна
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Что говорят представители сетей супермаркетов с учетом ситуации

Фото иллюстративное / Pixabay

По сообщениям представителей торговых сетей АТБ и Сильпо, супермаркеты в населенных пунктах работают в привычном режиме. Поэтому граждан просят не паниковать. Об этом сообщает Украинская правда.

В "Сильпо" подчеркнули, что поставки товаров и продуктов производятся в штатном режиме. Логистический отдел компании поддерживает связь с производителями и обеспечивает постоянные поставки продуктов питания. Супермаркеты будут работать даже в торгово-развлекательных центрах, говорят представители сети.

Учитывая, что главной для компании остается безопасность сотрудников и гостей, "некоторые магазины 24 февраля не будут работать". В некоторых магазинах поменяли графики работы. Также о графике работы заведений будет оперативно сообщаться на страницах сети в социальных сетях.

"В сложившихся условиях корпорация "АТБ" работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме. Магазины торговой сети "АТБ" обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем", — написал Валерий Бондарь, директор маркетинга АТБ-маркет.

В официальном заявлении компании говорится, что уже есть пошаговый план действий в случае обострения ситуации, а работники компании мониторят,что происходит. В магазинах ввели дополнительные усиленные меры безопасности и рассматривают возможную эвакуацию своих работников, если будет угроза их жизни или здоровью.

Как сообщал портал "Комментарии", НБУ ограничил снятие наличных денег для граждан, установив сумму, которую могут выдать банки в течение суток.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/24/682675/
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