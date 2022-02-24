Что говорят представители сетей супермаркетов с учетом ситуации

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
По сообщениям представителей торговых сетей АТБ и Сильпо, супермаркеты в населенных пунктах работают в привычном режиме. Поэтому граждан просят не паниковать. Об этом сообщает Украинская правда.
Учитывая, что главной для компании остается безопасность сотрудников и гостей, "некоторые магазины 24 февраля не будут работать". В некоторых магазинах поменяли графики работы. Также о графике работы заведений будет оперативно сообщаться на страницах сети в социальных сетях.
В официальном заявлении компании говорится, что уже есть пошаговый план действий в случае обострения ситуации, а работники компании мониторят,что происходит. В магазинах ввели дополнительные усиленные меры безопасности и рассматривают возможную эвакуацию своих работников, если будет угроза их жизни или здоровью.
Как сообщал портал "Комментарии", НБУ ограничил снятие наличных денег для граждан, установив сумму, которую могут выдать банки в течение суток.
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