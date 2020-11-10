Что было этой ночью: главное за сутки

В Луцке больным с коронавирусом отказывают в госпитализации из-за отсутствия мест в больницах. "Скорая" приезжает на вызовы, но в профильных госпиталях все чаще отказывают.

Было несколько случаев, когда больного на "скорой" везли то в одну, то в другую больницу. Люди видели, что их не берут, и просили отвезти домой.

В Украине больницы перестали проводить плановые операции и перешли только на лечение ургентных больных и пациентов с Covid-19.

Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о положительном тесте на коронавирус. Кроме того, коронавирусом заболел мэр Николаева, министр финансов Сергей Марченко и защитник "Динамо" Денис Попов.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель жестко оконфузилась с новостью о заражении Зеленского. "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о его состоянии", — прокомментировала она болезнь президента.

Минздрав намерен предложить Кабинету Министров Украины ввести жесткий карантин на выходные. Это значит, что будут работать только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки, транспорт и автозаправки.

Президент США Дональд Трамп, планирует снова баллотироваться на этот пост через четыре года.

Азербайджан случайно сбил российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией. Баку готов выплатить компенсации за инцидент.

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