Что будет с вагнеровцами после смерти Пригожина: ответ британской разведки

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Кравцев Сергей
Гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее влияние на наемников. Уже можно сказать, что произошедшее стало неожиданностью для "вагнеровцев". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
В британской разведке уточняют, что 23 августа ровно через два месяца после мятежа группы "Вагнера", связанный с этой группой бизнес-самолет Embraer разбился недалеко от города Тверь, между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждали, что десять человек на борту самолета погибли, в том числе владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.
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"Пока нет определяющих доказательств, что Пригожин был на борту, и он известен тем, что принимал исключительные меры безопасности. Однако, весьма вероятно, что он на самом деле мертв", — сообщает разведка.
"Смерть Пригожина почти наверняка окажет глубокое дестабилизирующее влияние на группу Вагнера", — отмечается в сообщении.
В частности, как отмечает разведка, его личные характерные черты гиперактивности, исключительной дерзости, направленности на результат и чрезмерной жестокости влияли на "вагнеровцев", и маловероятно, что преемник может с ними сравниться.
"Вакуум лидерства будет углубляться после сообщений, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник логистики Валерий Чекалов также погибли", — сказано в сообщении.
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