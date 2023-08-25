Что будет с вагнеровцами после смерти Пригожина: ответ британской разведки

Гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее влияние на наемников. Уже можно сказать, что произошедшее стало неожиданностью для "вагнеровцев". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

В британской разведке уточняют, что 23 августа ровно через два месяца после мятежа группы "Вагнера", связанный с этой группой бизнес-самолет Embraer разбился недалеко от города Тверь, между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждали, что десять человек на борту самолета погибли, в том числе владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Пока нет определяющих доказательств, что Пригожин был на борту, и он известен тем, что принимал исключительные меры безопасности. Однако, весьма вероятно, что он на самом деле мертв", — сообщает разведка.

"Смерть Пригожина почти наверняка окажет глубокое дестабилизирующее влияние на группу Вагнера", — отмечается в сообщении.

В частности, как отмечает разведка, его личные характерные черты гиперактивности, исключительной дерзости, направленности на результат и чрезмерной жестокости влияли на "вагнеровцев", и маловероятно, что преемник может с ними сравниться.

"Вакуум лидерства будет углубляться после сообщений, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник логистики Валерий Чекалов также погибли", — сказано в сообщении.



Читайте также на портале "Комментарии" — крушение самолета Пригожина: о чем говорит ситуация – что теперь ждет РФ и Путина.



