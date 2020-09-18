Что будет с Черным морем через 30 лет: Минприроды сделало угрожающий прогноз

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Таисия Ерохина
Через 30 лет в Черном море пластика будет больше, чем рыбы. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в Facebook.
По его данным, 80% мусора в Черном море - это пластик, который будет разлагаться от 100 до 1000 лет. Как объясняет Абрамовский, засорение моря начинается с рек. Так, отмечает министр, особенно угрожающие масштабы приобрела проблема засорения в пределах трансграничных рек.
Поэтому глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины призвал украинцев присоединиться к проекту "Большая уборка берегов", приуроченного к Международному дню чистых берегов, 19 сентября.
Напомним, в Украине через несколько лет может закончиться питьевая вода. Причины этого назвали эксперты.
Ранее сообщалось, что с нового года в Украине запретят полиэтиленовые пакеты.
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