Что будет с ценами на яйца летом и сколько они стоят сейчас, - эксперты

Про це пишуть "Коментарі" з посиланням на прогнози експертів. Як стверджує аналітик УКАБ Максим Гопка, після Великодня вартість яєць у магазинах впала на 9 -11% і тепер варіюється в межах 60-70 грн за десяток.

Куриные яйца. Фото из открытых источников

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"Поголів’я курей-несучок поступово відновлюється і з потеплінням та збільшенням світлого дня витрати на електроенергію знижуються, що також вплине на собівартість продукту. До середини літа ціна може ще просісти на 15%", — переконаний Гопка.

Скороченню цін на яйця посприяють декількох факторів: тепла погода, стабільність у вартості на корми, нарощення поголів’я та пропозиції яєць від приватних господарств. За словами експерта з птахівництва Олега Катеринчука, влітку за одне яйце доведеться віддавати в межах 2,5-3 грн.

"Традиційно влітку вартість яєць знижується на 30–50% порівняно з початком весни. Хоча тиждень тому відпускна ціна з птахофабрик вже коливалася десь близько 3 гривень", — резюмує експерт.

Він також пояснює, що на вартість яєць впливає і ситуація зі світлом в країні. Чим стабільнішою вона буде – тим стабільнішими будуть і ціни на яйця. Водночас, справа і у роботі птахофабрик. Попри те, що декілька із них зруйновані внаслідок війни, яєчна продуктивність в країні є достатньою. Це пов’язано із тим, що чимало українців виїхали за межі країни.

"Держкомстат поки не наводив статистику щодо загального зменшення яєць за минулий рік. Але можна казати, що внутрішній ринок заповнений", — підсумовує Катеринчук.

Тож, поки-що ціна на яйця буде прийнятливою. Та, вони можуть знову здорожчати восени, в залежності від урожайності зернових.

Йшлося на порталі "Коментарі" і про те, — У Швейцарії закидали банк яйцями: яка причина Уряд Швейцарії намагається врятувати свій банк від банкрутства коштом державних грошей. Такі дії не сподобались швейцарцям, які прийшли до штаб-квартири банку Credit Suisse та закидали її яйцями.