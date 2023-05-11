Что будет с ценами на яйца летом и сколько они стоят сейчас, - эксперты

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Белоокая Ира
Про це пишуть "Коментарі" з посиланням на прогнози експертів. Як стверджує аналітик УКАБ Максим Гопка, після Великодня вартість яєць у магазинах впала на 9 -11% і тепер варіюється в межах 60-70 грн за десяток.
Куриные яйца. Фото из открытых источников
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Скороченню цін на яйця посприяють декількох факторів: тепла погода, стабільність у вартості на корми, нарощення поголів’я та пропозиції яєць від приватних господарств. За словами експерта з птахівництва Олега Катеринчука, влітку за одне яйце доведеться віддавати в межах 2,5-3 грн.
Він також пояснює, що на вартість яєць впливає і ситуація зі
світлом в країні. Чим стабільнішою вона буде – тим стабільнішими будуть і ціни
на яйця. Водночас, справа і у роботі птахофабрик. Попри те, що декілька із них
зруйновані внаслідок війни, яєчна продуктивність в країні є достатньою. Це пов’язано
із тим, що чимало українців виїхали за межі країни.
Тож, поки-що ціна на яйця буде прийнятливою. Та, вони можуть
знову здорожчати восени, в залежності від урожайності зернових.
Йшлося на порталі "Коментарі" і про те, — У Швейцарії
закидали банк яйцями: яка причина Уряд Швейцарії намагається врятувати свій
банк від банкрутства коштом державних грошей. Такі дії не сподобались
швейцарцям, які прийшли до штаб-квартири банку Credit Suisse та закидали її
яйцями.
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