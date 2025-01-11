Чрезвычайно болезненное решение: Кулеба предположил, с какого возраста будут забирать на фронт

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Сын бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которому 18 лет, якобы хотел пойти служить в армию. Об этом в интервью BBC заявил сам Кулеба. По его словам, он его едва отговорил от такого решения.
Мобилизация с 18 лет
При этом он высказался по поводу снижения мобилизационного возраста до 18 лет. По его словам, вероятно, все же в Украине не пойдут на то, чтобы призывать на фронте юношей такого возраста.
Впрочем, он все же предположил, что мобилизационный возраст снизят. По его мнению, возможно, речь будет идти о снижении в год или два от нынешнего предельного порога, то есть от 25 лет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные партнеры неоднократно выступали с заявлениями о необходимости Украины принять "непростые решения", связанные с мобилизацией, в том числе с возможным снижением мобилизационного возраста. На эти сообщения ответил советник президента Дмитрий Литвин. По его словам, никто не готовит мобилизацию 18-летних.
Новости