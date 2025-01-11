Чрезвычайно болезненное решение: Кулеба предположил, с какого возраста будут забирать на фронт

Сын бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которому 18 лет, якобы хотел пойти служить в армию. Об этом в интервью BBC заявил сам Кулеба. По его словам, он его едва отговорил от такого решения.

Мобилизация с 18 лет

"Он ходит на военные курсы и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. Я буду уважать его выбор. Это не то, к чему стоит стремиться, но если пришло ваше время, вы должны принять этот вызов с достоинством", — отметил бывший министр иностранных дел.

При этом он высказался по поводу снижения мобилизационного возраста до 18 лет. По его словам, вероятно, все же в Украине не пойдут на то, чтобы призывать на фронте юношей такого возраста.

"Вряд ли это будет столь драматичным. Я имею в виду, что не вижу причин, почему мобилизационный возраст должен упасть сразу до 18 лет", – сказал Кулеба.

Впрочем, он все же предположил, что мобилизационный возраст снизят. По его мнению, возможно, речь будет идти о снижении в год или два от нынешнего предельного порога, то есть от 25 лет.

"Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства и до парламента. И что наиболее важно – до народа Украины. Потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества", – подытожил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные партнеры неоднократно выступали с заявлениями о необходимости Украины принять "непростые решения", связанные с мобилизацией, в том числе с возможным снижением мобилизационного возраста. На эти сообщения ответил советник президента Дмитрий Литвин. По его словам, никто не готовит мобилизацию 18-летних.



