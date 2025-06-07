Членство Украины в ЕС и НАТО: ряд страна выступили с важным заявлением

Комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы поддержали членство Украины в Евросоюзе и НАТО. Также они высказались, что будут вместе с украинским народом до полной победы в войне с РФ. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовал глава комитета иностранных дел парламента Литвы Жигимантас Павильонис в Facebook.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Победа Украины над российской агрессией и членство Украины в НАТО укрепят справедливый и длительный мир не только в Украине, но и во всей Европе, и помогут сохранить международный порядок, основанный на правилах, во всем мире", — говорится в совместном заявлении парламентских комитетов стран Балтии.

Они также признали, что членство Украины в НАТО обеспечит более эффективную и устойчивую основу для обеспечения евроатлантической безопасности.

В своем совместном заявлении комитеты Эстонии, Латвии и Литвы перечислили пять своих ключевых обязательств.

Первый состоит в том, чтобы поддерживать Украину до ее полной победы, включая освобождение всех временно оккупированных территорий и привлечение РФ к ответственности за военные преступления.

Второй – поддерживать членство Украины в ЕС с целью завершения переговоров о вступлении и приобретения полноправного членства до 1 января 2030 года.

Третий – поддерживать путь Украины к членству в НАТО. Будущий саммит НАТО 2025 года в Гааге должен сделать конкретные политические шаги, которые проложат путь к вступлению Украины в Альянс.

Четвертый – способствовать развитию оборонного сотрудничества с Украиной, в частности путем поддержки ее вступления в Объединенные экспедиционные силы (JEF) как этапа на пути к более глубокой интеграции в сфере безопасности.

Пятый – усилить дипломатическое давление на Россию путем ее международной изоляции, расширения санкций и обеспечения привлечения к ответственности за преступления, совершенные против Украины.

"Мы призываем комитеты по иностранным делам других парламентов, международные парламентские ассамблеи, правительства и ответственные институты одобрить это заявление и принять соответствующие меры, которые обеспечат постоянную и решительную поддержку победы, восстановления и полной интеграции Украины в евроатлантическое сообщество", — говорится в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп принял решение: что заявил Мерц о планах США выйти из НАТО.



