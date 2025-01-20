Чиновников Сил логистики ВСУ обвинили в миллионном ущербе на закупках запчастей для бронетехники

Двум должностным лицам одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ объявлено подозрение в нанесении более 83 миллионов гривен убытков при закупке запчастей для бронетехники. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Фото: Офис Генпрокурора Украины

Следствие установило, что в 2022 году директор частного предприятия подал предложение по поставке запчастей в управление Сил логистики ВСУ. Однако он намеренно завысил цены и не имел необходимого опыта для изготовления и поставки такой продукции.

Чиновники, ответственные за закупку, знали о существовании других поставщиков, но не провели надлежащую проверку предложений и цен на рынке. Они формально провели переговоры с предприятием и признали его победителем.

В результате было заключено два контракта на поставку запчастей по завышенным ценам на общую сумму более 171 миллиона гривен, что привело к убыткам государства в размере более 83 миллионов гривен.

Подозрения были выдвинуты начальнику управления и начальнику отдела по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Эксдиректору предприятия объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК. Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства фигурантов. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи продолжают работать над делом, в частности, изучаются возможные факты легализации средств, полученных директором предприятия за поставку запчастей.

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