Чиновники "Нафтогаза" получают более 1,5 млн грн ежемесячно — и это еще не предел

Чиновники НАК "Нафтогаз Украины" ежемесячно получают зарплаты, которые колеблются от примерно 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен. В 2024 году их доходы существенно выросли. Об этом идет речь в материале издания OBOZ.UA.

Нафтогаз. Фото: 24 Канал

Да, в частности, и.о. главы правления компании Роман Чумак в 2024 году декларировал ежемесячный доход в размере 1 млн 530 тыс. грн. Всего за год он заработал 18,3 млн. грн., а его зарплата увеличилась на 16,7%. До назначения на нынешнюю должность он занимал руководящую роль в структуре "Нафтогаза".

Член правления Василий Володин получал в среднем 899 тысяч. грн в месяц, что за год составило примерно 10,8 млн. грн. Если сравнить с его заработной платой в 2022 году, то нынешняя сумма выросла почти на 40%.

Еще один представитель правления Дмитрий Абрамович имел среднемесячный доход в размере 471 тыс. рублей. грн. Общая сумма его выплат за год — 5,6 млн грн, что на 21,55% больше по сравнению с предыдущим годом.

Его коллега Иван Лукеря получал чуть меньше – 466,4 тыс. грн ежемесячно. За 2024 он также заработал около 5,6 млн грн. В сравнении с 2023 годом его доход вырос на 36,48%.

Подобные зарплаты получают и представители наблюдательного совета. Заместитель председателя совета Наталья Бойко в 2024 году в среднем зарабатывала 418 тыс. грн в месяц, а общий доход за год составил около 5 млн. грн. Ее зарплата также выросла – на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Портал "Комментарии" уже писал, что минимальная заработная плата является наименьшей суммой, которую работодатель обязан выплачивать работникам. Этот уровень устанавливается государством и корректируется ежегодно с учетом уровня инфляции и экономической ситуации в стране.