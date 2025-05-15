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Чиновники Бахмутского района отметили день Вышиванки на фоне горящего Кремля

День Вышиванки на фоне горящего Кремля отметили чиновники Донетчины

сегодня, 16:45
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Недилько Ксения

Сегодня, 15 мая, в Украине отмечают День Вышиванки, во время которого большинство администраций на работе делают фото в вышитых рубашках и платьях в своих городах.

Чиновники Бахмутского района отметили день Вышиванки на фоне горящего Кремля

Чиновники Бахмутского района на фоне Кремля

Необычное фото запечатлели чиновники городских и поселковых администрации Бахмутского района в честь праздника. Поскольку сам район был уничтожен и оккупирован россиянами, а в некоторых населенных пунктах, таких, как Часов Яр, продолжаются жестокие бои, чиновники не придумали лучшего фона для своей фотографии, чем ярко пылающий Кремль.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардепка Марьяна Безуглая показала коллег в День вышиванки в Верховной Раде Украины. Среди нардепов, которые делают селфи в вышиванках – Юлия Тимошенко в новом имидже.

Сегодня в Раду нардепка надела вышитое платье от украинской дизайнера Юлии Магдыч. К слову сказать, это платье у Тимошенко не новое, она надевала его уже в 2021 году. Сейчас на официальном сайте дизайнера такая вышиванка в белом цвете с ярко красными вышитыми цветами стоит более 117 тысяч гривен. Свой образ Тимошенко дополнила ярким красным ожерельем и своей новой фирменной укладкой. Селфи с Юлией Тимошенко опубликовал и нардеп Даниил Гетманцев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



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