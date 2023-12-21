Чешский предприниматель и гендиректор украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму – СМИ

В то время как Фиала на словах поддерживает Украину в войне со страной-агрессоркой РФ, на самом деле его компания сотрудничает с врагом. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Чешский бизнесмен Томаш Фиала. Фото из открытых источников

Еще раньше СМИ обнародовали эту информацию, но Томаш Фиала пока не отказался от бизнес-проектов в РФ. Он является конечным бенефициаром кипрской компании Arricano Real Estate РLC, зарегистрированной также и в Украине. Это ведущий девелопер торговых центров. Но интересно, что одним из проектов Arricano является ТЦ Южная Галерея в Симферополе. Этим объектом почти на 15 тыс. квадратных метров (а еще 8,5 га земли, кадастровый номер 0110100000:02:001:0506) Фиала владеет через ряд "прокладок": "Грандинвест", "Вояж-Крым".

То есть фактически компании, связанные с Фиалой и его бизнес-партнером Хилларом Тедером, не просто напрямую платят налоги врагу на оккупированной территории Украины, а фактически финансируют путинский режим, ежедневно обстреливающий ракетами наши мирные города.



