logo

BTC/USD

43601.32

ETH/USD

2235.09

LTC/USD

70.48

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Чешский предприниматель и гендиректор украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму – СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Чешский предприниматель и гендиректор украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму – СМИ

Предприниматель из Чехии Томаш Фиала, вероятно, до сих пор имеет бизнес-интересы в аннексированном Россией Крыму.

сегодня, 18:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В то время как Фиала на словах поддерживает Украину в войне со страной-агрессоркой РФ, на самом деле его компания сотрудничает с врагом. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Чешский предприниматель и гендиректор украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму – СМИ

Чешский бизнесмен Томаш Фиала. Фото из открытых источников

Еще раньше СМИ обнародовали эту информацию, но Томаш Фиала пока не отказался от бизнес-проектов в РФ. Он является конечным бенефициаром кипрской компании Arricano Real Estate РLC, зарегистрированной также и в Украине. Это ведущий девелопер торговых центров. Но интересно, что одним из проектов Arricano является ТЦ Южная Галерея в Симферополе. Этим объектом почти на 15 тыс. квадратных метров (а еще 8,5 га земли, кадастровый номер 0110100000:02:001:0506) Фиала владеет через ряд "прокладок": "Грандинвест", "Вояж-Крым".

То есть фактически компании, связанные с Фиалой и его бизнес-партнером Хилларом Тедером, не просто напрямую платят налоги врагу на оккупированной территории Украины, а фактически финансируют путинский режим, ежедневно обстреливающий ракетами наши мирные города.

Чешский предприниматель и гендиректор украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму – СМИ - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/973736-cheskyj-pidpryyemets-ta-gendyrektor-ukrayinskoyi-investkompaniyi-dragon-capital-tomash-fiala
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости