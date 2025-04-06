Черный экран собрал 3,6 миллиарда просмотров и стал самым популярным видео в TikTok

Видео под названием "Черный экран" от пользователя @auut стало самым популярным на платформе TikTok, набрав впечатляющие 3,6 миллиарда просмотров. Однако это достижение стало возможным благодаря покупке фальшивых просмотров, что значительно завысило реальный охват видео.

Фото: из открытых источников

Исследования показали, что пользователь @auut, вероятно, покупал ложные просмотры, чтобы искусственно увеличить популярность своего видео. Это не новая практика среди некоторых пользователей соцсетей, стремящихся достичь рекордов или привлечь внимание к своему контенту путем манипуляций с просмотрами, лайками и подписчиками.

По сравнению с другими популярными видео, такими как "Танец маленькой акулы" на YouTube, который имеет всего 10 миллиардов просмотров, видео на TikTok набрало в 6 раз больше просмотров, чем больше всего видео на YouTube. Это, конечно, вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей, ведь такие манипуляции подвергают сомнению подлинность рекордов на TikTok.

Несмотря на поддельные просмотры, по состоянию на начало 2023 видео все еще оставалось на своем месте как лидер просмотров. Однако за такую манипуляцию с просмотрами пользователь @auut был заблокирован в TikTok после многочисленных нарушений правил сообщества.

Интересно, что если видео "Черный экран" будет удалено, первое место среди самых просмотренных видео займет популярное видео Зака Кинга о волшебной метле.

На данный момент видео "Черный экран" все еще остается лидером по количеству просмотров на платформе, но есть вероятность, что это звание будет потеряно, если видео будет удалено за нарушение политики.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в украинском TikTok завирусилась песня "Гуцулка-гуцулка", под которую пользователи платформы снимают тысячи видео. Несмотря на первоначальные представления некоторых пользователей о том, что это песня на гуцульском диалекте, оказалось, что ее исполняет румынский певец Николау Петрица.