Черно-белый флаг вывесили на железнодорожных вокзалах Украины: какая причина

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Slava Kot
На железнодорожных вокзалах по всей Украине появились черно-белые флаги, названные Флагами надежды. Эту инициативу приняла "Укрзализныца", как символ солидарности и несгибаемой веры украинцев в возвращение своих защитников из плена и пропавших без вести.
Черно-белый флаг был вывешен на железнодорожных вокзалах Украины. Фото: "Укрзализныця"
"Укрзализныця" в Facebook объявила о черно-белых флагах, появившихся на украинских вокзалах рядом с государственным флагом.
Герой Украины Сергей Волынский пояснил, что означают цвета Флага надежды, состоящего из двух горизонтальных полос черного и белого цветов. По его словам, черная полоса символизирует боль потерь, пленение и смерть, тогда как белая полоса олицетворяет надежду, веру и непрестанную борьбу за жизнь каждого украинца.
По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, более 40 железнодорожников сейчас находятся в плену, а более 400 числятся пропавшими без вести.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19 июня из российского плена удалось вернуть украинских защитников.
Также "Комментарии" писали о том, что на одной из величайших святынь Ирана вывесили красное знамя. Что означают следующие деяния мусульманской страны.
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