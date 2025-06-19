Черно-белый флаг вывесили на железнодорожных вокзалах Украины: какая причина

На железнодорожных вокзалах по всей Украине появились черно-белые флаги, названные Флагами надежды. Эту инициативу приняла "Укрзализныца", как символ солидарности и несгибаемой веры украинцев в возвращение своих защитников из плена и пропавших без вести.

Черно-белый флаг был вывешен на железнодорожных вокзалах Украины. Фото: "Укрзализныця"

"Укрзализныця" в Facebook объявила о черно-белых флагах, появившихся на украинских вокзалах рядом с государственным флагом.

"Этот флаг — символ несокрушимой веры в возвращение наших пленных защитников, пропавших без вести, а также чествования памяти погибших в неволе. Присоединяйтесь — разверните Флаг надежды, говорите о тех, кто ждет свободы. Пусть их голоса звучат в каждом сердце", — говорится в пресс-релизе.

Герой Украины Сергей Волынский пояснил, что означают цвета Флага надежды, состоящего из двух горизонтальных полос черного и белого цветов. По его словам, черная полоса символизирует боль потерь, пленение и смерть, тогда как белая полоса олицетворяет надежду, веру и непрестанную борьбу за жизнь каждого украинца.

"Вместе эти цвета сливаются в единое полотно — символ несокрушимой борьбы за каждого украинца, кто еще не дома", — объяснил Волынский.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, более 40 железнодорожников сейчас находятся в плену, а более 400 числятся пропавшими без вести.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19 июня из российского плена удалось вернуть украинских защитников.

Также "Комментарии" писали о том, что на одной из величайших святынь Ирана вывесили красное знамя. Что означают следующие деяния мусульманской страны.