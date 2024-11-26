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Черная пятница без ажиотажа: почему украинцы не верят в скидки

Черная пятница этого года не вызвала интереса у большинства украинцев

сегодня, 11:08
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Черновалова Кристина

Массовые распродажи в Черную пятницу постепенно теряют свою магию для украинцев. По данным опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие более 30 тысяч пользователей, только у 17% респондентов есть какие-то планы на шопинг в этот день. Остальные 83% заявили, что либо ничего не будут покупать, либо вообще не верят в скидки. Скепсис растет и для этого есть причины.

Черная пятница без ажиотажа: почему украинцы не верят в скидки

83% украинцев не собираются делать покупки на Черную пятницу

Главная причина, почему украинцы игнорируют Черную пятницу – недоверие к "скидочным" обещаниям. Большинство респондентов (64%) отметили, что не покупают в этот день принципиально, считая акции ненастоящими. Еще 19% сказали, что в этом году вообще не намерены ничего покупать. Это свидетельствует об изменении потребительских привычек – украинцы становятся более осмотрительными в расходах.

Среди тех, кто все же ожидает скидок, лидерами остаются следующие категории:

  • Одежду и обувь – 34% респондентов планируют обновить гардероб.

  • Еда и алкоголь – на эти товары обратили внимание 13% опрошенных.

  • Гаджеты – их ищут 12% тех, кто готов к покупкам.

Домашняя техника, детские товары и косметика набрали по 9%, а товары для авто и подписки – всего 2% и 1% соответственно. Это свидетельствует о том, что даже среди заинтересованных в распродажах есть четкие приоритеты.
Еще в 2023 году 66% украинцев не планировали покупки на Черную пятницу. Но в этом году этот показатель вырос до 83%. Интересно, что только 4% готовы потратить больше, чем в прошлом, тогда как большинство остаются верными либо экономным, либо скептическим подходам.

Ранее "Комментарии" писали, что ежегодно в ноябре миллионы покупателей готовятся к "Черной пятнице" — самому ожидаемому дню распродажи. Это событие, которое собирает толпы в торговых центрах и создает ажиотаж в онлайн-магазинах из-за невероятных скидок. Но действительно ли Черная пятница является шансом сэкономить, это лишь хорошо продуманный маркетинговый ход.



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Источник: https://mmr.ua/show/83-ukrayincziv-ne-planuyut-pokupok-na-chornu-p-yatnyczyu-u-2024-roczi-doslidzhennya#:~:text=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B
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