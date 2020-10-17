Через месяц в Украине прогнозируют до 400 тысяч случаев коронавируса

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Таисия Ерохина
В декабре число больных коронавирусом в Украине может достичь 400 000. Об сообщил в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий.
Так, к концу недели Украина побила еще один антирекорд — за минувшие сутки зафиксировано 6410 случаев. Кроме того, за последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%.
К тому же, за сутки госпитализированы 1100 пациентов с тяжелым или средним течением болезни. Таким образом, в госпитализации нуждаются примерно 15% людей, у которых обнаружили Covid-19.
Отмечается, что показатель загруженности коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусной болезнью, в среднем по стране составляет 62,3%. И нет ни одного региона, где бы этот показатель составлял менее половины.
Напомним, врач рассказал, можно ли перенести коронавирус и не узнать об этом.
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