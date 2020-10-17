Через месяц в Украине прогнозируют до 400 тысяч случаев коронавируса

В декабре число больных коронавирусом в Украине может достичь 400 000. Об сообщил в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий.

Так, к концу недели Украина побила еще один антирекорд — за минувшие сутки зафиксировано 6410 случаев. Кроме того, за последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%.

"Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 000 больных", — говорит Радуцкий.

К тому же, за сутки госпитализированы 1100 пациентов с тяжелым или средним течением болезни. Таким образом, в госпитализации нуждаются примерно 15% людей, у которых обнаружили Covid-19.

"Если количество активных больных увеличится до 400 000, нам нужно будет 60 000 койко-мест, — прогнозирует Радуцкий. — Расчеты показывают, что наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать. Но декабрь не последний месяц зимы. Второй пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль".

Отмечается, что показатель загруженности коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусной болезнью, в среднем по стране составляет 62,3%. И нет ни одного региона, где бы этот показатель составлял менее половины.

"В целом мы видим, что за две недели количество активных больных возросло на 30%, а количество проведенных тестов на 15%. Хотя за прошедшие сутки установили рекорд по количеству тестов — 36 000, но все равно показатели тестирования не успевают за ростом числа инфицированных", — резюмировал Радуцкий.

Напомним, врач рассказал, можно ли перенести коронавирус и не узнать об этом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!