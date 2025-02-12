Чем вновь недовольны венгры: какие два условия выставляют Украине

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Кравцев Сергей
Замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор прибыл в Украину, чтобы потребовать от Киева объяснений относительно якобы поддержки клеветнической кампании против его страны. Как передает портал "Комментарии", об этом венгерский дипломат написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Украина и Венгрия. Фото из открытых источников
В видео Модьор говорит, что "националистические правительства" ограничивали права закарпатских венгров на использование родного языка, но после начала полномасштабной войны Будапешт все равно пришел Украине на помощь.
Представитель МИД обвиняет официальный Киев в активном финансировании и поддержке действий, направленных на дискредитацию венгерского правительства на внутри- и внешнеполитической арене. По его словам, для сохранения хороших отношений Украина должна выполнить два условия: вернуть отобранные у венгерской общины на Закарпатье права и прекратить все действия, направленные против венгерского правительства.
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