Чем вновь недовольны венгры: какие два условия выставляют Украине

Замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор прибыл в Украину, чтобы потребовать от Киева объяснений относительно якобы поддержки клеветнической кампании против его страны. Как передает портал "Комментарии", об этом венгерский дипломат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Украина и Венгрия. Фото из открытых источников

"Венгрия помогла Украине – но Киев все равно ударил нам в спину? Мы будем защищать страну от любых попыток повлиять на нее извне. Потому что нет ничего важнее венгерских интересов", — отметил Левенте Модьор.

В видео Модьор говорит, что "националистические правительства" ограничивали права закарпатских венгров на использование родного языка, но после начала полномасштабной войны Будапешт все равно пришел Украине на помощь.

Представитель МИД обвиняет официальный Киев в активном финансировании и поддержке действий, направленных на дискредитацию венгерского правительства на внутри- и внешнеполитической арене. По его словам, для сохранения хороших отношений Украина должна выполнить два условия: вернуть отобранные у венгерской общины на Закарпатье права и прекратить все действия, направленные против венгерского правительства.

"Такое откровенное внешнее вмешательство во внутриполитические отношения Венгрии не может остаться без решительного ответа. Цель моей нынешней поездки в Киев — потребовать от украинского руководства объяснений и, в случае отсутствия объяснений, поставить вопрос о возможном ответе со стороны Венгрии", – отметил замминистра.

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