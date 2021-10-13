Чем депутат Илья Кива "прославился" на политической арене: подборка фактов

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива часто попадал в скандалы. Известные эпизоды, которыми он запомнился во время своей политической карьеры, собрали журналисты "Обозревателя".

Илья Кива, фото из открытых источников

Скандал с братом депутата



Илья Кива работал на должности руководителя промывочно-пропарочной станции "Новозолотаревка" под Лисичанском, на другой линии предприятия стал работать его брат Дмитрий.

В Полтавской области открылся нефте-перерабатывающий завод, который производил дизельное топливо и бензин плохого качества. Журналисты пишут, что вроде бы создал его Дмитрий Кива, а на завод поставляли неучтенную нефть из Лисичанска. Мол, это все делалось с ведома двух братьев. По информации журналистов, к этому делу был причастен тогдашний руководитель Полтавского областного управления милиции.



Справка об инвалидности и амнистия



Также депутат стал известен и благодаря тому, что его подозревали в вымогательстве неправомерного вознаграждения от бизнесмена Игоря Горбатенко в 2011 году. В то время депутат занимал должность заместителя руководителя управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

По данным журналистского расследования Илья Кива вроде предлагал бизнесмену оплатить 1500 долларов США вместо штрафа в 23 000 долларов. Однако тогда предприниматель пошел в полицию и все рассказал. Когда он передавал вторую часть неправомерного вознаграждения, то следователи задержали получателей средств — Дмитрия и Илью Киву.



Судебный приговор появился через два года, в декабре 2013 года. Как известно из данных, которые стали доступны журналистам, Илья Кива предоставил суду справку из Полтавской областной психиатрической больницы. В справке говорилось, что он лечился и имел закрытую черепно-мозговую травму, что повлияла на его действия. Поэтому при вынесении приговора как смягчающее обстоятельство был учтен этот документ, который подтверждал у депутата вторую группу инвалидности. Однако Киве назначили уплатить штраф за вымогательство денег. Через год по вновь открывшимся обстоятельствам суд вынес решение об амнистии депутату.



Жомовая яма

В 2020 году журналисты выяснили, что депутат получает прибыль от того, что передал в аренду компании "Сиквел" жомовую яму, поросшую сорняками. Доходы от аренды были немалые — 1,2 млн гривен. Жомовая яма находится в Заводском, в Полтавской области. Как позже выяснили журналисты, владельцем компании является лицо, якобы проживающее на территории Луганской области, контролируемой боевиками.



20 мая 2021 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины ходатайствовали в Высший антикоррупционный суд о конфискации ямы у депутата. Известно, что Кива не является владельцем этого объекта, а потому не может им распоряжаться.

Однако это далеко не все факты, которые "прославили" депутата. Илья Кива "отличился" поддержкой репрессивных мер к белорусам, показывал дорогой "Ролекс", ходил в сессионном зале в силиконовой маске. Среди последних скандалов вокруг имени политика — искренние поздравления с днем рождения в адрес российского президента.

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