logo

BTC/USD

93467.31

ETH/USD

3399.43

LTC/USD

102.25

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Человек настаивает на странном имени для сына: оно напоминает название собаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Человек настаивает на странном имени для сына: оно напоминает название собаки

"Имя для ребенка или название собаки?" Женщина поссорилась с парнем из-за необычного выбора имени

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

На платформе Reddit разгорелась необычная дискуссия: женщина пожаловалась на парня, настаивающего на своем выборе имени будущего сына. Его вариант – Бордер, который вместе с фамилией Колли образует название популярной породы собак. Это возмутило женщину и заявила, что не готова согласиться с этим решением.

Человек настаивает на странном имени для сына: оно напоминает название собаки

Мужчина хочет назвать сына в честь собаки: какое имя выбрал

В своем сообщении она отметила, что хотя рождение ребенка пока не планируется, вопрос имени уже стал источником конфликта.

"Еще в детстве он решил, что назовет своего сына Бордером. Но, прибавив к этой фамилии, выходит "Бордер Колли". Это даже не смешно – он абсолютно серьезный", – написала она.

Женщина также призналась, что настолько не воспринимает это имя, что готова даже разорвать отношения, если партнер не откажется от своей идеи. Она убеждена, что такое имя разрушит жизнь их будущего ребенка из-за насмешек окружающих.

Пользователи сети активно обсуждают эту историю. Многие поддержали женщину, призывая ее убедить партнера сменить выбор. Другие считают, что мужчина имеет право назвать ребенка так, как хочет. Некоторые не сдерживали эмоций и выражали свое удивление: "Это звучит как шутка!", "Ваш ребенок никогда вам этого не простит".

Читайте на портале "Комментарии" — Переезжая в Польшу или приезжая сюда в гости, украинцам важно знать не только язык, но и его культурные особенности. Одно из неожиданных "открытий" для многих – это то, как поляки воспринимают имя "Таня". В Польше оно звучит практически так же, как слово "tanio", что переводится как "дешево". Поэтому невинное украинское имя может вызвать недоразумение или даже смешные ситуации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости