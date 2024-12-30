Человек настаивает на странном имени для сына: оно напоминает название собаки

На платформе Reddit разгорелась необычная дискуссия: женщина пожаловалась на парня, настаивающего на своем выборе имени будущего сына. Его вариант – Бордер, который вместе с фамилией Колли образует название популярной породы собак. Это возмутило женщину и заявила, что не готова согласиться с этим решением.

Мужчина хочет назвать сына в честь собаки: какое имя выбрал

В своем сообщении она отметила, что хотя рождение ребенка пока не планируется, вопрос имени уже стал источником конфликта.

"Еще в детстве он решил, что назовет своего сына Бордером. Но, прибавив к этой фамилии, выходит "Бордер Колли". Это даже не смешно – он абсолютно серьезный", – написала она.

Женщина также призналась, что настолько не воспринимает это имя, что готова даже разорвать отношения, если партнер не откажется от своей идеи. Она убеждена, что такое имя разрушит жизнь их будущего ребенка из-за насмешек окружающих.

Пользователи сети активно обсуждают эту историю. Многие поддержали женщину, призывая ее убедить партнера сменить выбор. Другие считают, что мужчина имеет право назвать ребенка так, как хочет. Некоторые не сдерживали эмоций и выражали свое удивление: "Это звучит как шутка!", "Ваш ребенок никогда вам этого не простит".

Читайте на портале "Комментарии" — Переезжая в Польшу или приезжая сюда в гости, украинцам важно знать не только язык, но и его культурные особенности. Одно из неожиданных "открытий" для многих – это то, как поляки воспринимают имя "Таня". В Польше оно звучит практически так же, как слово "tanio", что переводится как "дешево". Поэтому невинное украинское имя может вызвать недоразумение или даже смешные ситуации.