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Чехия поможет отстроить украинские больницы: какие медучреждения модернизируют первыми

Первые шесть проектов уже согласованы

12 марта 2025, 18:52
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Амбарцумян Анна

Украинская медицинская система получит сильную поддержку от Чехии. Еврокомиссия уже согласовала финансирование шести проектов модернизации больниц, а всего Чехия готова инвестировать в восстановление 13 медицинских учреждений в семи регионах Украины. Это позволит не только улучшить условия для пациентов, но и оснастить современным оборудованием больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Чехия поможет отстроить украинские больницы: какие медучреждения модернизируют первыми

Фото: freepik

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел встречу с правительственным уполномоченным Чехии по восстановлению Украины Томашем Копечным, во время которой обсудили восстановление медицинских учреждений. По оценкам Всемирного банка, Украине нужно не менее 19,4 миллиарда долларов для полного восстановления медицинской инфраструктуры. В то же время, только за последний год количество поврежденных больниц выросло на 40%.

Какие больницы получат финансирование

Еврокомиссия согласовала финансирование шести больниц, которые пройдут модернизацию:

  • Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы

  • Ровенский областной госпиталь ветеранов войны

  • Волынская областная клиническая больница

  • Криворожская городская больница №5

  • Городская клиническая больница №16 в Днепре

  • Киевская областная детская больница

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили 1984 медицинских учреждения, еще 301 больницу разрушили полностью. Чехия уже передала Украине 4,3 миллиона евро на закупку медицинского оборудования, автомобилей скорой помощи и техники для больниц.

Кроме согласованных проектов, ведутся переговоры о финансировании еще семи больниц. Это позволит не только восстановить разрушенную инфраструктуру, но и вывести медицинскую систему на новый уровень.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/moz-chekhiia-dopomozhe-modernizuvaty-ukrainski-likarni-pohodzheno-6-proektiv
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