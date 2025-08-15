Чего ждать от встречи Трампа и Путина: о чем действительно могут договориться

Рубрики
Кравцев Сергей
С приближением встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, градус напряжения продолжает расти. СМИ распространяют, как тревожные, так и оптимистичные материалы, намекают на скорейшее завершение войны в Украине. Что на самом деле Украине можно ожидать от встречи двух лидеров? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран говорит, что на самом деле какими бы ни были последствия встречи Трампа и Путина на Аляске – это точно будет только начало, а не завершение.
Сергей Таран прогнозирует, что, скорее всего, Путин вообще будет подталкивать Трампа говорить не об Украине, а о различных "ядерных договорах", которые в первую очередь будут напоминать миру о прошлом "величии" советской России.
Подытоживая Сергей Таран отметил, что он лично не ожидает от встречи больших прорывов. И он соглашается с последними заявлениями Белого дома о том, что это будет только ознакомительная встреча.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что объединяющий Трампа у Путина перед встречей на Аляске – это то, что как у первого, так и второго есть безумное желание в перспективе выйти на какое-то "Большое соглашение".
Он соглашается с тем, что есть риски, что пути предложит Трампу какой-то новый коварный псевдомирный план, и президент США, к сожалению, может заглотить этот "крючок". Однако в Белом доме прекрасно понимают, что мир на условиях России будет выглядеть как поражение США, к тому же любой "мирный план" придется согласовывать с Украиной и европейцами. В частности, напоминанием об этом стали переговоры Трампа с европейцами и Зеленским, которые состоялись в видео-режиме 13 августа.
По его мнению, наиболее вероятным компромиссным результатом встречи на Аляске может быть договоренность о встрече с президентом Зеленским, то есть о проведении саммита трех лидеров. Однако может возникнуть противоречие по поводу даты такого саммита. Трамп хочет, чтобы он прошел как можно скорее – уже на следующей неделе. А вот путин, скорее, заинтересован в том, чтобы эта встреча состоялась позже – не раньше середины сентября. Кремлевский диктатор надеется на развитие российского наступления на Донбассе, соответственно, и на усиление своих переговорных позиций. Кроме того, в начале сентября он должен посетить Пекин. И Китай может влиять на дальнейшее развитие переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.
