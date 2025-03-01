Чего на самом деле стремились Трамп и Вэнс: почему в Москве уже открывают шампанское

Мир постепенно приходит в сознание от произошедшего в Овальном кабинете, где произошел жесткий спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, где не последнюю роль сыграл, как провокатор, вице-президент США Джей ди Вэнс. Что Трамп и компания пытались доказать? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Кремль пока хорошо представляет, как ему действовать

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отметил, что, если суммировать произошедшее, можно прийти к выводу, что "трампизм" фактически является авторитарной сектой.

"Решать споры за счет более слабого – привычная тактика Трампа. Украину постараются показать как виновника войны, и Илон Маск будет апостолом этого тренда", – отметил эксперт.

По его мнению, хорошо, что, реагируя на провокационные заявления руководства США, Европа зашевелилась, но есть одна проблема – внутри Европейского политического сообщества нет такого управленческого компостера, как в США.

"Кремль пока хорошо представляет, как ему действовать. К сожалению. Если Украина не будет укрепляться изнутри, она станет более уязвимой", – считает Евгений Магда.

В такую ситуацию нас поставили люди, которые не могут называться друзьями

Украинский финансист и блогер Сергей Фурса считает, что Трамп и Вэнс своим пренебрежительным и отвратительным поведением спровоцировали Зеленского. При этом пока неизвестно, хотели ли они этого? Хорошо, если нет, и это просто демонстрация характера и внутренних качеств сидевших перед нами персонажей.

"Было ли это просто проявлением ненависти, анти-химии, которая есть у Трампа до Зеленского еще со времен импичмента? Хуже, если это подготовленная ловушка, срежиссированный конфликт, потому что тогда нас ждет уже написанная вторая серия. Точно можно сказать, что в Москве вчера многие напились от счастья. Они смогли перевести вину за потенциальный срыв переговоров на Украину. Несмотря на то, что очевидно, именно Россия не готова к компромиссу, продолжая выставлять требования капитуляции. Причем им для этого ничего не понадобилось делать. Могли ли мы быть единственными взрослыми и в той комнате? Случилось ли то, что стало результатом отсутствия опыта? Это все риторические вопросы. Можно ли это предотвратить? Было очевидно, что это визит, который не доставит удовольствия? Можно ли было "закрыть глаза и думать об Англии"? Не знаю. Зеленский пробовал. Но хозяева были настойчивее. Они провоцировали и добились своего", – отметил эксперт.

Что касается того, стоит ли винить Зеленского за несдержанность, то, по мнению Сергея Фурсы, возможно и так. Но точно не стоит этого делать, потому что в Белом доме сидел не только капитан команды КВН, но и президент страны, пропускавший через себя всю боль трех лет войны и геноцида со стороны россиян.

"Там сидел президент борющейся за свое достоинство страны. Мог ли он на 5 минут забыть о достоинстве? А на десять? И хотела бы страна, чтобы он так поступил? И нужно ли в таких случаях слушать страну и свое сердце вместо холодного ума и терпения. Что ударит по стране больше, публичное унижение, которого добивались Трамп и Вэнс или публичный конфликт? Как обычно, не было хорошего решения. И в такую ситуацию нас поставили люди, которые не могут называться друзьями", – отметил блоггер.

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