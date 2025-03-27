Чего больше боятся военнообязанные: неожиданный ответ

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Ткачик Олеся
Украинцы, которые могут быть мобилизованы, часто озабочены не только рисками на фронте, но и неопределенностью самой службы. Ответы на вопросы и подробную информацию они могут получить в рекрутинговом центре.
Мобилизация в Украине
При этом, как отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, первый центр рекрутинга Сухопутных войск предлагает широкий выбор вакансий. Здесь работают специалисты, которые индивидуально подходят каждому кандидату: помогают оформить документы, пройти медицинскую комиссию, а также знакомят с будущим командиром.
Кроме этого, центр занимается набором специалистов для подразделений дронов, которые выполняют задачи на передовой, атакуя врага FPV-дронами и сдерживая его продвижение.
Каждый, кто получил повестку, может обратиться в центр по телефону или лично. По словам Жмайла, никакого принуждения к службе там нет – это возможность получить исчерпывающую информацию и определиться с дальнейшими действиями.
Эксперт добавил, что благодаря развитию системы рекрутинга можно будет постепенно снизить мобилизационную нагрузку, привлекая больше добровольцев.
Кроме того, он добавил, что вопросы мобилизации и рекрутинга будут оставаться актуальными еще много лет, пока существует Россия и не исчезнет угроза. В настоящее время главным способом пополнения рядов ВСУ остается мобилизация.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , депутат призвал мобилизовать депутатов.
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