Чего больше боятся военнообязанные: неожиданный ответ

Украинцы, которые могут быть мобилизованы, часто озабочены не только рисками на фронте, но и неопределенностью самой службы. Ответы на вопросы и подробную информацию они могут получить в рекрутинговом центре.

Мобилизация в Украине

При этом, как отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, первый центр рекрутинга Сухопутных войск предлагает широкий выбор вакансий. Здесь работают специалисты, которые индивидуально подходят каждому кандидату: помогают оформить документы, пройти медицинскую комиссию, а также знакомят с будущим командиром.

"Согласно нашему социсследованию, наибольший страх людей — это не смерть, не увечье, не получение выплат, а попадание к непрофессиональным командировам. Поэтому в центре организуют собеседования, чтобы человек знал, на какую должность он идет служить и к кому", — сказал Жмайло.

Кроме этого, центр занимается набором специалистов для подразделений дронов, которые выполняют задачи на передовой, атакуя врага FPV-дронами и сдерживая его продвижение.

Каждый, кто получил повестку, может обратиться в центр по телефону или лично. По словам Жмайла, никакого принуждения к службе там нет – это возможность получить исчерпывающую информацию и определиться с дальнейшими действиями.

Эксперт добавил, что благодаря развитию системы рекрутинга можно будет постепенно снизить мобилизационную нагрузку, привлекая больше добровольцев.

"Мы заказывали социологическое исследование в конце прошлого года. К сожалению, только 40% людей слышали само слово "рекрутинг", поэтому есть над чем работать", — подчеркнул Жмайло.

Кроме того, он добавил, что вопросы мобилизации и рекрутинга будут оставаться актуальными еще много лет, пока существует Россия и не исчезнет угроза. В настоящее время главным способом пополнения рядов ВСУ остается мобилизация.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , депутат призвал мобилизовать депутатов.



