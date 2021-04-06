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Станислав Молчанов
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации, передают "Українські новини".
Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра - фото из открытых источников
Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.
Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".
Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали (в алфавитном порядке):
Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов;
Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины;
Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий;
Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римо-Католической Церкви в Украине;
Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви;
Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества;
Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;
Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.
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