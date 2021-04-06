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Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Религиозные организации обеспокоены попытками использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра для политической борьбы

сегодня, 10:57
Автор:

Станислав Молчанов

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации, передают "Українські новини". 

Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра - фото из открытых источников

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное почетание памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализации места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", — говорится в заявлении, которое подписали члены Всеукраинского Совета Церквей. 

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.

"Серьезное беспокойство вызывает навешивания политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", — говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".

Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали (в алфавитном порядке):

Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов;

Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины;

Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий;

Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римо-Католической Церкви в Украине;

Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви;

Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества;

Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;

Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.


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Источник: https://ukranews.com/news/767532-tserkvi-prizvali-bazirovatsya-na-obshhechelovecheskih-printsipah-izbegaya-politizatsii-i
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