Церковный праздник 23 июля: что запрещается делать в этот день

В церковном календаре 23 июля день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, который является основателем Киево-Печерской лавры. В народе этот праздник получил название Антония Громоносца.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Родился преподобный Антоний в 983 году. Проживал на территории современной Украины и в совсем юном возрасте избрал монашеский образ жизни. При жизни прославился тем, что по его молитвам происходили чудеса и исцеления. И по сей день мощи его покоятся в Ближних пещерах Святой Успенской Киево-Печерской Лавры под спудом и источают благодатную силу всем с верой прибегающим паломникам и богомольцам.

Что нельзя делать 23 июля

• Допивать воду за кем-то, в особенности за детьми. Согласно поверьям, это может привести к тяжелой болезни.

• Стричь волосы. Считается, что этим человек может укоротить себе судьбу.

• Ходить в грязной одежде. Это может принести болезни.

• Ругаться, кричать и громко разговаривать. Считается, что этим можно назвать на себя беду и неприятности.

• Рассказывать свои сны.

Приметы на 23 июля

Сухая трава утром — к дождю ночью;

Стаи ворон кружатся над головой – к жарким дням;

Радуга в первой половине дня — к сильному ветру;

Что отмечают в мире 23 июля

• Всемирный день китов и дельфинов;

• Национальный день арахисового масла с шоколадом в США;

• День кондитерской посыпки;

• День великолепной бабушки в США;

• День дружбы в Боливии;

• День письма в Японии;

• День детей в Индонезии.

• Национальный день ванильного мороженого в США.

Именины 23 июля

Католические: Бригида, Аполлинария.

Православные: Александр, Антон, Даниил, Пётр.





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