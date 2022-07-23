Церковный праздник 23 июля: что запрещается делать в этот день

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Анастасия
В церковном календаре 23 июля день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, который является основателем Киево-Печерской лавры. В народе этот праздник получил название Антония Громоносца.
Церковный праздник. Фото: из открытых источников
Родился преподобный Антоний в 983 году. Проживал на территории современной Украины и в совсем юном возрасте избрал монашеский образ жизни. При жизни прославился тем, что по его молитвам происходили чудеса и исцеления. И по сей день мощи его покоятся в Ближних пещерах Святой Успенской Киево-Печерской Лавры под спудом и источают благодатную силу всем с верой прибегающим паломникам и богомольцам.
Что нельзя делать 23 июля
• Допивать воду за кем-то, в особенности за детьми. Согласно поверьям, это может привести к тяжелой болезни.
• Стричь волосы. Считается, что этим человек может укоротить себе судьбу.
• Ходить в грязной одежде. Это может принести болезни.
• Ругаться, кричать и громко разговаривать. Считается, что этим можно назвать на себя беду и неприятности.
• Рассказывать свои сны.
Приметы на 23 июля
Сухая трава утром — к дождю ночью;
Стаи ворон кружатся над головой – к жарким дням;
Радуга в первой половине дня — к сильному ветру;
Что отмечают в мире 23 июля
• Всемирный день китов и дельфинов;
• Национальный день арахисового масла с шоколадом в США;
• День кондитерской посыпки;
• День великолепной бабушки в США;
• День дружбы в Боливии;
• День письма в Японии;
• День детей в Индонезии.
• Национальный день ванильного мороженого в США.
Именины 23 июля
Католические: Бригида, Аполлинария.
Православные: Александр, Антон, Даниил, Пётр.
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