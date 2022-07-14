Церковный праздник 14 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", в четверг, 14 июля 2022 года, православная церковь чтит память бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Сегодня в очередной раз можно вспомнить профессию врача. Святые Косма и Дамиан были родом из Рима, прославились, как врачи, которые лечили людей бесплатно — за это святых прозвали бессребренниками. Господь за труды наградил их даром чудотворения и исцеления, благодаря чему Косма и Дамиан избавляли людей от страшных заболеваний и проповедовали Христову веру.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 14 июля — Летние Кузьминки. В этот день наши предки обращали внимание на то, как ведет себя природа. К примеру, если сегодня замечали ветер с запада, то говорили, что к дождям. А, если видели на небе луну с красноватым оттенком, то говорили, что ждать ветреную погоду, а, если концы лунного серпа затупились — к ливням. Если видели на деревьях уже желтые листья — к ранней осени, слышали крик сороки — жара затянется.

Что можно делать 14 июля

Собирать малину и крыжовник, а также варить из них варенье. Считается, что приготовленное в этот день блюдо будет особенно вкусным. Также в этот день рекомендуется прополоть огород — сорняков не будет долго. Женщинам рекомендуется полностью посвятить себя отдыху — если она будет трудиться, то год окажется неудачным.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату православная церковь запрещает ссориться и завидовать — привлечете к себе несчастья. Не стоит и зря тратить деньги, иначе сами будете нуждаться в финансах. Тяжелый труд и для женщин, и для мужчин — главный запрет 14 июля.

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