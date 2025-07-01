Церковный праздник 1 июля: кому сегодня нельзя работать

Сегодня, 1 июля, православная церковь чтит святых братьев Косми и Дамиана, которые в народе известны как Кузьма и Демьян. Этот день называют также Летние Кузьминки. В материале узнаете о традициях, приметах и церковных событиях, связанных с датой.

Фото: из открытых источников

Святые бессеребряные Косма и Дамиан: история жизни

В III веке в Риме жили два родных брата, которые с юности были воспитаны в христианской вере. После смерти отца их мать передала им не только духовные ценности, но и милосердие к ближним. Став врачами, братья лечили людей бесплатно, считая, что служение — самая высокая цель. У них был дар исцеления, за что их называли чудотворцами и бессеребристами — теми, кто не брал платы за свой труд.

В период гонений на христиан Косма и Дамиан подверглись преследованиям. Они добровольно выдали себя, чтобы не пострадали невиновные. Их хотели заставить отречься от веры, но тщетно. Более того, они исцелили императора, после чего он сам уверовал во Христа и даровал братьям волю. Но измена пришла не извне: их наставник, охваченный завистью, убил святых.

Какой еще православный праздник отмечают сегодня:

· день памяти мученика Потита;

· преподобного Петра, патрикия;

· перенос мощей Иоанна Рыльского;

· святого Никодима Святогорца;

· а также – по старому стилю – вспоминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

О чем молятся Косми и Дамиану

Святых почитают как небесных покровителей всех, кто помогает ближним бескорыстно – особенно врачей, целителей, волонтеров. К ним обращаются с молитвами об исцелении тела и души, о духовной поддержке и укреплении веры.

Народные традиции 1 июля — Летние Кузьминки

На Кузьму и Демьяна приходится разгар сенокоса и активных огородных работ: пора собирать первые плоды, малину, крыжовник, готовить варенье и компоты. Считается, что именно 1 июля заготовки особенно удачные и полезные. Сушеные листья малины использовали зимой как ароматный чай.

Праздник имеет и женскую энергетику — в древности устраивали посиделки, приглашали родственниц и соседок, общались и делились новостями. По народному поверью, сделанное в этот день доброе дело принесет счастье в будущем.

Что нельзя делать 1 июля

Церковь призывает воздержаться от ссор, сплетен, зависти, отказов в помощи, а также от лености и уныния.

Согласно приметам:

· не стоит жаловаться на жизнь – может привлечь беды;

· воздержитесь от больших покупок – радости они не принесут;

· женщинам желательно дать себе отдохнуть – иначе придется тяжело работать весь год.

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