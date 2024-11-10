Цены на яйца в Украине взлетели до небес: чего ждать до конца года

Из-за сезонных факторов обычно в октябре и ноябре происходит повышение цен на яйца. Если в ноябре 2022 десяток яиц стоил рекордные 65 гривен, то в октябре этого года цена составляет около 61 гривны. Об этом рассказал в комментарии для Суспільного первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает портал "Комментарии". Хотя во многих супермаркетах Украины цены достигают и 89 гривен за десяток.

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Осенний рост цен на яйца обусловлен несколькими ключевыми факторами: снижается производительность кур из-за похолодания, что влияет как на домашние хозяйства, так и на промышленных производителей. Осенью часто происходит обновление поголовья кур, что приводит к временному снижению производства яиц. По словам Высоцкого, в октябре 2024 года объемы производства яиц были на 5% меньше, чем в прошлом.

Дополнительным фактором является повышение цен на корма, которое явилось следствием возобновления высоких цен на зерновые культуры. В последние годы из-за блокады морских путей цены на зерно были снижены, однако теперь они возвращаются к предыдущим уровням. Это оказывает положительное влияние на доходы фермеров, повышая рентабельность производства, но вместе с тем увеличивает себестоимость яиц.

Анализируя предыдущие годы, Высоцкий заметил, что пиковые цены на яйца традиционно приходятся на начало ноября, после чего начинается постепенное выравнивание и снижение стоимости.

"Практика показывает, что после Нового года обычно цены на яйца существенно снижаются," — отметил чиновник. Он также добавил, что при стабильной работе энергосистемы страны до конца года существенных изменений в стоимости основных продуктов, таких как мясо, молочная продукция, мука и овощной набор, не предвидится.

Единственным фактором, который может повлиять на цены остается стабильность энергосистемы Украины.

"Если энергосистема будет функционировать без перебоев, существенных изменений цен на основные продукты питания до конца года не будет", — подытожил Высоцкий.

Таким образом, хотя цены на яйца осенью остаются высокими, потребители могут ожидать понижения в начале 2025 года.