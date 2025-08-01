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Цены на продукты в Украине уже переплюнули Европу: чего ждать дальше

Украинские зарплаты не так высоки, чем цены на продукты, чего не скажешь о Европе

1 августа 2025, 11:30
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Недилько Ксения

В последние годы цены на продовольственные товары в Украине сблизились с уровнем цен в странах ЕС , а по ряду товаров даже превысили уровень стран-соседей. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.

Цены на продукты в Украине уже переплюнули Европу: чего ждать дальше

Цены на продукты в Украине уже переплюнули Европу: чего ждать дальше

Такая динамика определялась как внутренними факторами (погодные условия, последствия войны, производственные издержки и внутренний спрос), так и внешней конъюнктурой (мировые цены, торговые преференции, внешний спрос).

В последние годы цены на продукты питания в Украине и странах ЕС росли, отражая общие тренды на мировых рынках продовольствия и энергетических товаров, а также увеличение совокупного спроса.

Цены на продукты в Украине уже переплюнули Европу: чего ждать дальше - фото 2
Цены на продукты в Украине уже переплюнули Европу: чего ждать дальше - фото 3

С 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли в среднем на 79% (в евро эквиваленте), тогда как в странах ЕС – всего на 46%. Однако динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, как и отклонение цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС.

Например, цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим по сравнению с ЕС затратам на сырье, труд и логистику. А подсолнечное масло дешевле (в том числе на 20–25%, чем в Польше) благодаря развитому внутреннему производству.

В то же время цены на сливочное масло в Украине относительно выше среднеевропейских (в том числе на 20–25% по сравнению с Польшей), что связано с высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агропроизводителей в странах ЕС.

Продукция животноводства также демонстрирует подобные контрасты: свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке, тогда как мясо птицы и яйца дешевле благодаря эффективности крупных производителей, вертикальной интеграции и экономии от масштаба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде в шоке от зарплат местных чиновников: в чем дело.



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