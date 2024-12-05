Цены на продукты: чего ждать украинцам в декабре 2024 года

В декабре прогнозируется продолжение роста цен на продукты питания, особенно овощи, мясные и молочные изделия. Кроме того, бизнесу придется учитывать повышение налоговой нагрузки. Это же касается изменений цен на топливо и курса доллара в заключительный месяц 2024 года. Об этом говорится в материале "24 Канал".

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Каким будет курс доллара до конца года

Банкир Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок все еще полон неопределенностей, которые могут повлиять на прогнозы как в положительном, так и в негативном направлениях. Однако в декабре вероятность резких изменений или неожиданных скачков курса остается невысокой.

Эксперт предполагает, что до конца года курс доллара может остаться в пределах 41,6-41,8 гривны за доллар, чуть ли не достигая показателя, заложенного в госбюджете на конец 2024 года. По сравнению с 1 января 2024 года рост курса на 1 января 2025 года может составить около 10%.

Как изменятся цены на топливо в декабре

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев поделился своим мнением о том, как новые налоговые правила для АЗС, вступающие в силу с 1 декабря 2024 года, могут повлиять на цены на топливо. По его словам, у операторов рынка есть достаточная подушка безопасности, поэтому значительного роста цен ожидать не стоит.

Как изменятся налоги в Украине.

Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводится военный сбор, который составит 10% минимальной заработной платы (по состоянию на первое число месяца). В настоящее время минимальная зарплата составляет 8000 гривен, поэтому эти категории ФЛП обязаны платить 800 гривен в месяц.

Для предпринимателей III группы на упрощенке установлен военный сбор в размере 1% от доходов по итогам первого квартала 2025 года. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой, второй и четвертой групп плательщиков единого налога обязанность уплаты военного сбора появляется с 1 января 2025 года.

Как изменятся цены на продукты перед Новым годом и Рождеством

Будут ли расти цены на овощи и фрукты перед праздниками? Ожидается, что в декабре 2024 года стоимость овощей может увеличиться до 15%, а фруктов – до 10%. В частности, прогнозируется повышение цены на белокочанную капусту до 33 гривен, репчатый лук – до 20 гривен, а картофель – до 37 гривен.

"По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в декабре цены на яблоки и виноград вырастут до 10%. Цены на импортируемые плоды и дальше будут оставаться на достаточно высоком уровне. В частности, апельсины — до 85 гривен за килограмм, лимоны — 65 гривен за килограмм, мандарины — 80 гривен, бананы — до 60 гривен", — отметила главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Инна Сало.

По состоянию на 26 ноября 2024 года по сравнению с концом октября этого года цены на овощи борщевого набора выросли. В частности:

картофель подорожал до 32,82 гривны за килограмм (на 9,8%);

свекла — до 19,45 гривны за килограмм (на 13,5%);

морковь — до 29,13 гривны за килограмм (на 9,8%);

лук репчатый – до 18,25 гривны за килограмм (на 1,7%).

В то же время, цена на белокочанную капусту снизилась на 3,2% и теперь составляет 30,92 гривны за килограмм.