Цены на аренду квартир вновь выросли: какие регионы в лидерах

С начала 2025 года аренда жилья в Украине подорожала. При этом западные области остаются самыми дорогими регионами для съема. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Аренда жилья. Фото из открытых источников

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7 446 гривен. С начала года цены выросли на 3,1%.

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 888 гривен (+1,0%).

Львовская область на второй позиции. Стоимость подпрыгнула на 3,7% до 10 833 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года взлетела на 3,8% до 10 263 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 1,5% до 9 777 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 666 гривен) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

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Причем в некоторых городах этот показатель еще выше: Ужгород – 75% (медианная зарплата – 22 500 грн) Львов – 68% (медианная зарплата – 25 000 грн) Киев — 65% (медианная зарплата — 24 500 грн) Меньше всего тратят в: Херсоне — 15% (медианная зарплата — 20 000 грн) Харькове – 20% (медианная зарплата – 20 000 грн).

Также интересны данные о медианной заработной плате в областных центрах и г. Киев. Столица оказалась на втором месте (24 500 грн). Первое место разделили Львов и Ивано-Франковск (по 25 000 грн).



