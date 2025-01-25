Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление на Умерова

Центр противодействия коррупции (ЦПК) подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о злоупотреблении служебным положением министром обороны Рустемом Умеровым на фоне инцидента с руководством Агентства оборонных закупок.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Об этом говорится в тексте заявления. 24 января стало известно, что министр обороны Рустем Умеров отказался принять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали, речь идет о Тарасе Чмуте и Юрии Джигире.

В ЦПК подчеркнули, что устав АОЗ предусматривает создание Наблюдательного совета, а потому Минобороны не имеет полномочий на непродление договора с действующей руководительницей АОЗ. Кроме того, согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности", такая компетенция есть только у Наблюдательного совета.

Кроме того, добавили в ЦПК статья 6 Закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе и Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета.

"Таким образом, решение министра о непродлении контракта с руководительницей АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленными властями и служебным положением, умышленно, с целью извлечения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности", — говорится в заявлении.

С полным текстом заявления Центра противодействия коррупции можно ознакомиться по ссылке.

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