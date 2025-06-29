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Центр Киева парализовал "Майдан – 3": что на самом деле происходит

По информации из пророссийских телеграмм-каналов, украинские военные устроили протест с требованием прекратить войну, и против них якобы применили силовые методы.

29 июня 2025, 11:50 comments6372
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Клименко Елена

Российская пропаганда снова распространила ложную информацию об Украине через ряд Telegram-каналов, распространивших вымышленную историю о протесте в центре Киева. По их версии якобы украинские военные вышли на акцию с призывом прекратить войну, а правоохранители применили к ним силу. Однако эта информация была оперативно опровергнута изданием АрмияInform.

Центр Киева парализовал "Майдан – 3": что на самом деле происходит

Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в тот день в Киеве действительно состоялась мирная акция, но участники говорили совсем другие вещи: поддержку армии, освобождение пленных, улучшение условий для ветеранов и усиление ресурсного обеспечения военных. Никаких антивоенных лозунгов, палаточных городков или конфликтов с полицией не было.

Такие фейки – стандартная тактика российской пропаганды. Она берет за основу реальные события, искажает их содержание, добавляет выдумки о силовых разгонах и представляет это как "измена" или "хаос" внутри Украины. Затем эти сообщения распространяются по сотням каналов из разных уголков мира, чтобы посеять сомнения и раскол среди общества.

Главная цель Кремля – ослабить дух украинцев и разрушить единство между фронтом и тылом. Однако эта информационная операция не сработала. Украинцы не только не теряют веру, но и открыто говорят о нуждах военных и поддерживают армию.

Война продолжается, украинские защитники продолжают противостоять агрессору, а общество демонстрирует зрелость и сплоченность. Все участники акции в Киеве остались на свободе, а само событие стало примером ответственного гражданского отношения, а не проявлением раскола или слабости.

Как напоминает автор материала Ольга Викарчук, если вы видите сообщение о "требованиях мира любой ценой" от украинских военных — это лишь очередной российский фейк. Украина уже заплатила слишком высокую цену за свободу, чтобы подвергаться манипуляциям врага.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что США могут предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, однако это будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Ирана. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сообщил директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский.



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Источник: https://armyinform.com.ua/2025/06/29/kremlivskyj-karnaval-yak-rosijski-fejkoroby-vygadaly-akcziyu-protestu/
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