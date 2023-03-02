Центр борьбы с коррупцией призвал нардепов расследовать действия соратника Тимошенко

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Кравцев Сергей
Глава Центра борьбы с коррупцией в государственных и правоохранительных органах власти Николай Алексеенко считает, что в обществе до сих пор остаются те, кто позорит память воинов, наживается на войне и просто издевается над людьми. По мнению Алексеенко, и история ирпинского депутата от ВО "Батькивщина" Александра Пикулика это подтверждает.
Александр Пикулик
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Кроме инцидента со стрельбой, Пикулика подозревают в мошенничестве, в результате которого более 300 семей во время войны остались без денег и жилья.
Также, по информации СМИ, в декабре Пикулик уезжал за границу с разрешения Киевской областной военной администрации. Впрочем, на журналистский запрос относительно цели поездки и ее результатов в КОВА отметили, что такой информацией не владеют.
Следовательно, предоставить соответствующую юридическую оценку действиям Александра Пикулика и принять соответствующие меры теперь должны народные избранники.
Стоит напомнить, Александр Пикулик – депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию по земельным отношениям, лесным и природоохранным вопросам. По словам его коллег, Пикулик не является частым "гостем" заседаний.
Недавно глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что намерена лишить мандата Пикулика из-за стрельбы из наградного оружия в одном из ресторанов Ирпеня.
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