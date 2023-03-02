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Центр борьбы с коррупцией призвал нардепов расследовать действия соратника Тимошенко

Активисты направили почти 200 писем депутатам Верховной Рады Украины, чтобы привлечь Пикулика к юридической ответственности

сегодня, 10:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава Центра борьбы с коррупцией в государственных и правоохранительных органах власти Николай Алексеенко считает, что в обществе до сих пор остаются те, кто позорит память воинов, наживается на войне и просто издевается над людьми. По мнению Алексеенко, и история ирпинского депутата от ВО "Батькивщина" Александра Пикулика это подтверждает.

Центр борьбы с коррупцией призвал нардепов расследовать действия соратника Тимошенко

Александр Пикулик


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"За неизвестные заслуги никому Пикулик получил наградное оружие от полиции Киевской области. После чего журналисты дважды уличили его в применении этого оружия в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, несмотря на эти факты и его задержание правоохранителями, он так и не понес ответственности", — говорится в письме организации.

Кроме инцидента со стрельбой, Пикулика подозревают в мошенничестве, в результате которого более 300 семей во время войны остались без денег и жилья.

Также, по информации СМИ, в декабре Пикулик уезжал за границу с разрешения Киевской областной военной администрации. Впрочем, на журналистский запрос относительно цели поездки и ее результатов в КОВА отметили, что такой информацией не владеют.

Следовательно, предоставить соответствующую юридическую оценку действиям Александра Пикулика и принять соответствующие меры теперь должны народные избранники.

"Мы просим инициировать проверку соответствия нормам действующего законодательства о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины Пикулику, а также обстоятельства и основания награждения его огнестрельным оружием. В то же время, просим обратить внимание и вмешаться в ситуации вокруг ЖК "Центральный" в г.Ирпень, чтобы вернуть деньги и имущество законным владельцам", — отмечают в ГПК.

Стоит напомнить, Александр Пикулик – депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию по земельным отношениям, лесным и природоохранным вопросам. По словам его коллег, Пикулик не является частым "гостем" заседаний.

Недавно глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что намерена лишить мандата Пикулика из-за стрельбы из наградного оружия в одном из ресторанов Ирпеня.

Центр борьбы с коррупцией призвал нардепов расследовать действия соратника Тимошенко - фото 2

Центр борьбы с коррупцией призвал нардепов расследовать действия соратника Тимошенко - фото 3

Центр борьбы с коррупцией призвал нардепов расследовать действия соратника Тимошенко - фото 4







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